Urgencia en contratación de asesores en España: EDASE lanza 100 becas para captar personal

EDASE, La Escuela de Asesores - EDASE

(Información remitida por la empresa firmante)

La crisis de una actividad de primera necesidad, con poco personal disponible. La Proveedora Oficial de Talento de la mayor red de despachos en España, busca formar nuevos profesionales para cubrir vacantes

El Puerto de Santamaría, 3 de agosto de 2026.- EDASE, Escuela de Asesores lanza 100 becas de hasta el 100 % en la 6ª Edición de las Jornadas de Captación de Talento, con el fin de capacitar candidatos y cubrir el incremento en la demanda de profesionales, dentro de la red nacional de asesorías y despachos.



EDASE, especializada en cualificación de personal en el ámbito de la administración y la asesoría de empresas, es Proveedora Oficial de Talento para grandes firmas del despacho profesional en España, como Ayuda T Pymes, Infoautónomos, ETL Global, Amado Consultores u Openges, entre otras.



Cualquier persona interesada en prepararse, adquirir experiencia demostrable y trabajar como asesor puede inscribirse sin ningún coste. Las Jornadas Captación de Talento se celebrarán del 24 al 26 de agosto. Se trata, además, del único momento del año en el que se ofrece acceso a la formación EDASE bajo condiciones de precio excepcionales, gracias al sistema de becas.



En España funcionan más de 146.000 asesorías y despachos profesionales, según el Barómetro de la Asesoría 2026, que dan servicio a los 3 millones de negocios registrados en Cifras PyME (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo). En este contexto, el 57 % de los despachos reconoce dificultades para captar profesionales cualificados.



"Nuestra red de colaboradores en busca de personal crece cada año. La abundancia de clientes se convierte en problema si los despachos no cuentan con profesionales para prestar sus servicios", señala la CEO de EDASE, Carmen Moreno. "Para ampliar nuestra bolsa de candidatos, cada año abrimos una única convocatoria en la que quienes buscan entrar en la profesión, pueden formarse desde 0 €, disfrutando las mejores condiciones del año. Fuera de las Jornadas Captación de Talento, esas condiciones no se repiten", añade Moreno.



El sector vive un momento de crecimiento y transformación. La actividad de las asesorías se ha consolidado como esencial, mientras la digitalización de procesos y administraciones disparan la necesidad de profesionales cualificados, capaces de desenvolverse en este nuevo entorno. Esto, unido a la brecha generacional y al desconocimiento de la profesión, complica y dispara la competencia entre despachos a la hora de contratar.



Por eso, a partir del lunes, 24 de agosto, los docentes de La Escuela de Asesores impartirán tres sesiones en directo para acercar la profesión del asesor a los participantes de forma gratuita. Los candidatos podrán descubrir cómo es el trabajo diario en un despacho y conocer sus funciones. Los interesados accederán a una plaza becada, ligada al proceso de selección de grandes firmas del sector.



"Trabajamos mano a mano con las principales asesorías y despachos en España. Conocemos sus necesidades y lo que buscan a la hora de contratar. Ese es nuestro eje. Enseñamos a nuestra gente a trabajar. Los profesionales que pasan por La Escuela adquieren las habilidades que no contempla la formación convencional", concluyó Carmen Moreno.



Con esta filosofía, EDASE, La Escuela de Asesores, lleva más de 15 años formando profesionales para el sector del despacho en España. Hoy, más de 1.500 despachos asociados contratan a su personal a través de la Escuela.



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