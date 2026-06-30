UTAMED supera los 5.000 estudiantes y consolida uno de los proyectos universitarios de mayor crecimiento

Sede de UTAMED Universidad - Manuel Rocha

(Información remitida por la empresa firmante)

Málaga, 30 de junio de 2026.- La institución incrementa un 350 % su alumnado, supera los 500 empleados y refuerza su proyección internacional a través de la investigación, la innovación y la transferencia del conocimiento

UTAMED Universidad continúa consolidándose como uno de los proyectos de educación superior con mayor proyección de España tras superar los 5.240 estudiantes matriculados apenas un año después de iniciar su actividad académica. La institución ha multiplicado su alumnado un 350 % y ha reforzado de forma paralela su estructura, duplicando su plantilla hasta superar los 500 profesionales.



Este crecimiento responde a un modelo universitario centrado en la innovación, la flexibilidad y la conexión con el mercado laboral. La metodología 100 % online, el acompañamiento personalizado y la orientación práctica de la formación figuran entre los aspectos mejor valorados por el alumnado, que destaca especialmente la posibilidad de compatibilizar los estudios con la vida profesional y familiar.



El desarrollo de UTAMED también se ha visto respaldado por importantes reconocimientos institucionales. Durante este primer curso, el proyecto educativo ha recibido el Premio Círculo Empresarial de Málaga a la Innovación, en reconocimiento a su apuesta por transformar la educación superior mediante la tecnología y nuevas metodologías de aprendizaje.



La universidad ha reforzado además su dimensión internacional con la organización del Congreso Internacional ACIEK, celebrado en Málaga, que reunió a más de 600 investigadores procedentes de 40 países y a algunos de los principales editores de revistas científicas internacionales especializadas en emprendimiento, innovación y tecnología. A esta iniciativa se suman las Ayudas Javier Imbroda a Proyectos de Investigación, cuya primera convocatoria recibió cerca de 200 candidaturas y permitió financiar nueve investigaciones desarrolladas por equipos de 14 universidades nacionales e internacionales.



En el ámbito social, UTAMED ha impulsado junto a Fundación Unicaja las Becas MEM al Talento, gracias a las cuales 62 estudiantes han podido cursar gratuitamente grados y másteres oficiales. La universidad prepara ya una segunda edición que superará el centenar de becas e incorporará también titulaciones oficiales de Formación Profesional.



Más allá de la actividad académica, la institución ha consolidado Ágora como un espacio permanente de diálogo entre universidad y sociedad. Con más de una veintena de ponentes y más de 1.000 asistentes, este foro ha reunido a destacadas personalidades de la empresa, la ciencia, la política, la comunicación y la cultura, reforzando el compromiso de UTAMED con la generación de conocimiento y el debate público.



En apenas un año, UTAMED ha logrado combinar un sólido crecimiento académico con una intensa actividad investigadora, iniciativas de apoyo al talento y una clara vocación de impacto social, consolidando un proyecto universitario nacido en Andalucía con ambición internacional.





Emisor: UTAMED

Nombre contacto: Victoria Pérez Garrido

Descripción contacto: UTAMED / Responsable de Comunicación

Teléfono de contacto: 951 562 138