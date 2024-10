V2C capta 5 millones de euros del fondo de Repsol y Suma Capital

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 17 de octubre

La compañía de cargadores inteligentes para vehículos eléctricos también fue invertida por Mutua Madrileña hace apenas 10 meses

V2C, empresa valenciana dedicada al diseño y desarrollo de cargadores inteligentes para vehículos eléctricos, ha cerrado una ronda de inversión de 5 millones de euros liderada por SC Net Zero Ventures, el fondo gestionado por Suma Capital en alianza estratégica con Repsol como inversor ancla. Esta financiación permitirá a la compañía impulsar su crecimiento en mercados europeos clave y liderar su segmento en la movilidad eléctrica.



Con esta nueva inyección de capital, V2C refuerza su plan estratégico, que ya ha empezado a materializarse con la apertura de delegaciones propias en Francia e Italia, con equipos locales en cada país, además de su sede en Portugal. En otros países europeos y en el norte de África, la compañía distribuye sus soluciones a través de distribuidores especializados. En su sede central en Valencia, V2C concentra toda la cadena de valor, desde el desarrollo de producto hasta la fabricación, apostando por proveedores locales y un modelo de producción just in time.



La compañía de cargadores eléctricos se alinea con la visión de SC Net Zero Ventures, fondo creado por Repsol y Suma Capital para acompañar a empresas que desarrollen tecnologías innovadoras que aceleren la transición energética. Como parte de esta colaboración, Repsol ya ha comenzado a comercializar e instalar los cargadores de V2C, reforzando así la presencia de la compañía en el mercado.



Según Carlos Vidal, director financiero de V2C, la ronda de inversión "supone un impulso clave en el plan de crecimiento y consolidación internacional de la compañía".



Crecimiento de V2C

En los últimos años, V2C ha experimentado un crecimiento exponencial gracias a su ecosistema de soluciones de carga semirrápida que combinan hardware y software. Destacan por incluir innovaciones como V2C Cloud o V2C Payments, una solución SaaS que permite la comercialización de energía a través de sus cargadores. Asimismo, la integración de TPVs en sus cargadores facilita el pago directo con tarjeta, eliminando la necesidad de aplicaciones externas.



Dentro de ese crecimiento exponencial, V2C cuenta con clientes como Saltoki (su distribuidor exclusivo en España), Galp, Repsol, Mutua Madrileña, Renault, BMW, Volvo, Europcar, así como los aeropuertos de Madrid y Barcelona.



Ebitdas positivos desde sus inicios

Este crecimiento no ha impedido que V2C sea rentable y genere flujos de caja positivos. La compañía ha mantenido una rentabilidad positiva desde sus inicios, logrando Ebitdas positivos desde su constitución en 2015. Un dato relevante en un ecosistema emprendedor donde la tendencia suele ser el hipercrecimiento sin rentabilidad.



Esta capacidad para mantener rentabilidad positiva no ha pasado desapercibida para los inversores. Hace 10 meses, Mutua Madrileña lideró una ronda de inversión de 4 millones de euros. V2C ha cerrado hasta la fecha un total de 10 millones de euros en financiación, entre los que también han participado Easo Ventures y Clave Capital.





