La valenciana Crem International Spain consolida su gran transformación y entra en fase de expansión

Equipo directivo de Crem International Spain. - CREM INTERNATIONAL SPAIN

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 1 de abril de 2026.

La compañía valenciana aumenta notablemente las ventas, consolida su reestructuración e inicia una nueva etapa de crecimiento rentable

En tan solo dos años, la compañía ha triplicado su facturación, pasando de los 15,64M€ de 2023 a los 45,3M€ del último ejercicio

El resultado de explotación también ha crecido exponencialmente, de los 2,84M€ registrados en 2024 (y las pérdidas de -3,22 M€ de 2023) a los 6M€ que reflejan las últimas cuentas

Mientras que el beneficio neto ha pasado de 1,6M€ en 2024 (y -3,52M€ en 2023) a 4,43 millones de euros en el último ejercicio

La valenciana Crem International Spain, con sede en Gandia (Valencia), ha registrado al cierre de su ejercicio fiscal 2025, finalizado el 31 de agosto, un notable aumento de las ventas, del resultado operativo y el beneficio después de impuestos, con lo que consolida la gran transformación de la compañía, que entra en una etapa de crecimiento sólido y rentable y abre una nueva fase de expansión.

En la reciente publicación de sus cuentas anuales auditadas, Crem International Spain ha registrado una cifra de negocio de 45,3 millones de euros (45.264.837,37€), frente a los 39,67 millones de euros (39.673.764€) de 2024. Así como un fuerte salto en su resultado de explotación, que superó los 6 millones de euros (6.018.424,74€), frente a los 2,84 millones (2.839.543€) del ejercicio anterior. En cuanto al beneficio neto, en 2025 alcanzó los 4,43 millones de euros (4.428.009,11€), frente a los 1,6 millones de euros (1.600.605,95€) de 2024.

El crecimiento es exponencial si se tienen en cuenta los resultados anteriores. En 2023, la compañía registró una facturación de 15,6 millones de euros y pérdidas de -3,52 millones. En apenas dos ejercicios, CREM International Spain ha pasado de ese escenario a triplicar la facturación, superando los 45 millones de euros en ventas, con una rentabilidad operativa ya claramente asentada. Si 2024 fue el punto de inflexión, 2025 confirma que la recuperación no fue un episodio puntual, sino el inicio de una nueva etapa de transformación.

Nueva fase de expansión y crecimiento industrial y comercial

La mejora en los números que reflejan las cuentas de la sociedad no se explica solo por el aumento de las ventas. La compañía ha conseguido crecer también en calidad, combinando mayor tracción comercial, mejor ejecución industrial y una estructura operativa más eficiente. El resultado es una empresa que no solo ha ganado escala, sino también solidez, disciplina y capacidad de respuesta, en un contexto industrial especialmente exigente.

Al respecto, el director general de Crem International Spain, Miguel Ángel Ramón, señala que “La clave de estos extraordinarios resultados y de este gran crecimiento está en tres pilares: el talento y el compromiso de las personas, la calidad y la ingeniería de nuestros productos, y la rapidez con la que damos respuesta a nuestros clientes. Cuando esos tres elementos trabajan alineados, el resultado es un crecimiento sólido y rentable”.

Asimismo, el mercado exterior también ha jugado un papel importante en la evolución positiva de los resultados, ya que “una parte importante del crecimiento ha llegado de los mercados internacionales, con avances en Australia, Grecia, distintos mercados europeos, el sudeste asiático y el retorno a Latinoamérica”, explica Miguel Ángel Ramón.

Y este impulso no se detiene en 2025. La compañía prepara ya nuevas palancas de crecimiento para el próximo ejercicio, con foco en expansión geográfica y en innovación de producto. “Estamos reforzando nuestra expansión internacional en 2026, especialmente en Estados Unidos, donde nuestros productos ya están certificados, y en nuevos mercados de Latinoamérica. Al mismo tiempo, estamos ultimando un nuevo producto que completará la gama con prestaciones técnicas más avanzadas y reforzará nuestro portfolio”, apunta el responsable de Crem International Spain.

Más allá de las cifras, las cuentas auditadas muestran una compañía que ha dejado atrás la fase de recuperación para entrar en una etapa de expansión mucho más robusta y equilibrada. CREM International Spain ha conseguido convertir su transformación en una historia de crecimiento sostenido, apoyada tanto en su capacidad operativa como en su ambición internacional. La empresa está ya preparada para iniciar una nueva etapa de crecimiento industrial y comercial.