Vallsur acoge ‘Conecta Empleo’, una jornada para impulsar el empleo en Valladolid

Archivo - Centro Comercial Vallsur, en Valladolid - VALLSUR - Archivo

(Información remitida por la empresa firmante)

· El centro comercial vallisoletano reunirá a empresas y personas en búsqueda activa de empleo en una iniciativa organizada junto a YMCA Valladolid, el miércoles 24 de junio, entre las 10:00 y las 13:00 horas

Valladolid, 23 de junio de 2026.- Vallsur será el escenario de ‘Conecta Empleo’, una jornada diseñada para fomentar el encuentro directo entre empresas y personas en búsqueda activa de empleo. El evento, organizado en colaboración con YMCA Valladolid, reunirá a destacadas compañías y profesionales en un entorno dinámico orientado a la generación de oportunidades laborales.

La iniciativa reunirá a diversas compañías de distintos sectores que podrán presentar sus necesidades de contratación. Hasta el momento, han confirmado su participación empresas como Vinci Frontaura, Ilunion, Diventia Eventos, Grupo Aceva, Dale Acai, Burger King, Smöoy, Ozone y Llao Llao.

La jornada se desarrollará mañana, miércoles 24 de junio, entre las 10:00 y las 13:00 horas, en La Chismería de Vallsur; y combinará espacios de encuentro profesional, presentaciones y actividades orientadas a fomentar la empleabilidad. Tras la bienvenida institucional por parte de Vallsur y YMCA Valladolid, las empresas participantes tendrán la oportunidad de interactuar con los asistentes y dar a conocer las oportunidades laborales disponibles.

Uno de los momentos más destacados será la intervención de Celia García Paunero, jugadora profesional de baloncesto 3x3, que compartirá su experiencia personal y profesional, poniendo en valor aspectos como el esfuerzo, el trabajo en equipo y la superación. Natural de Valladolid, García Paunero cuenta con una amplia trayectoria deportiva tanto a nivel nacional como internacional.

Además, el encuentro incluirá un espacio de networking acompañado de coffee break, así como diferentes dinámicas destinadas a favorecer el intercambio de experiencias y profundizar en perfiles de interés y necesidades de las empresas.

Con esta iniciativa, Vallsur refuerza su compromiso con el entorno local acogiendo propuestas que contribuyen al desarrollo profesional y a la generación de oportunidades para los ciudadanos de Valladolid.

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Nueve Capital, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo con la normativa ISO 14001:2023.

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