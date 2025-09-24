Valuartia Luxury Real Estate llega a Madrid para redefinir el mercado inmobiliario de lujo internacional

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 septiembre de 2025. Tras consolidarse en Argentina como una de las firmas de referencia en el sector, Valuartia Luxury Real Estate abre oficialmente sus puertas en Madrid con su nueva sede en el exclusivo barrio de Recoletos, en calle Hermosilla 48.

La compañía, que operó durante los últimos tres años bajo la marca Century 21 Elite y cerró esa etapa en agosto de 2025, inicia ahora un nuevo capítulo bajo su propio nombre, reafirmando su orientación al mercado internacional y al segmento premium.

Al frente del proyecto se encuentra Federico Blanco, bróker con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario y una sólida formación en ciencias económicas es acompañado por Susana Arias Bonet y Caroline Fantini, profesionales con una sólida trayectoria en el sector inmobiliario de lujo en la capital española. En Argentina, Julián Bottinelli es su socio estratégico y quien desarrolla el negocio local.

“La apertura en Madrid representa un paso natural en la expansión de Valuartia. Nuestra propuesta está enfocada en brindar un servicio boutique, con una visión global y personalizada para clientes que buscan excelencia y confianza en cada operación”, destacó Federico Blanco, Broker de Valuartia Luxury Real Estate.

Con esta apertura, Valuartia Madrid busca convertirse en un actor clave dentro del mercado inmobiliario de lujo, aportando una mirada internacional y un equipo de expertos con un profundo conocimiento local y global.

EMISOR: Valuartia Luxury Real Estate

Contacto: Federico Blanco, Broker de Valuartia Luxury Real Estate.

Número de contacto: 919994841