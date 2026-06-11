VaultAI lanza DelegIA; 22 agentes IA para multiplicar la presencia digital de una PYME - Delegia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de junio

VaultAI es una infraestructura de contenido con IA que se instala en 14 días dentro de la empresa. Cada agente se programa con la voz y el criterio editorial de la marca: el sistema crea y publica hasta 300 piezas al mes en más de 10 redes en automático, y el equipo solo aprueba en minutos lo que antes tardaba horas en redactar.

19 de mayo de 2026. DelegIA, empresa de infraestructura de inteligencia artificial para PYMES, ha lanzado su “VaultAI”, una aplicación instalada dentro de la empresa que sustituye la dependencia de freelancers rotativos y de herramientas genéricas de inteligencia artificial que producen contenido que suena a IA y diluye la voz de la marca.

El sistema codifica la voz del cliente como un activo técnico, no como una instrucción suelta, y publica con esa misma voz en todos los canales.

El contenido intermitente es invisible. El constante crea territorio

La mayoría de empresas medianas con vocación de crecer chocan con el mismo muro al intentar publicar más:

Si se delega en freelancers, cada uno escribe a su manera y la voz de la marca se pierde.

Si se delega en herramientas genéricas de inteligencia artificial, el texto sale plano y reconocible a kilómetros.

Si lo deja en manos del equipo interno, los sueldos se comen el presupuesto en marketing, se convierte en cuello de botella y el calendario editorial avanza a tirones.

VaultAI resuelve esa tensión auditando reuniones grabadas, transcripciones y ejemplos de contenido que ya funcionan en la marca. A partir de ahí, codifica el criterio editorial de la empresa y Talento IA lo convierte en nuevo contenido multiplataforma listo para subir.

Cómo se instala en 14 días, paso a paso

El despliegue se hace en cinco fases cortas sobre las herramientas y procesos que la empresa ya usa, con las primeras piezas publicadas a partir del día catorce.

Auditoría de voz: análisis de transcripciones, reuniones y ejemplos de copy ganadores. El criterio se replica en reglas auditables, no en instrucciones vagas.

Personalización agente a agente: la configuración no es un GPT aplicado a todo el sistema. Cada uno de los 22 agentes se programa uno a uno con los procesos y el sector del cliente, sus ángulos de comunicación, las objeciones comerciales habituales y el material editorial propio de la marca.

Calibración: el primer lote de contenido pasa al cliente. Aprueba o ajusta. El sistema aprende sobre decisiones validadas, no sobre suposiciones.

Conexión multicanal: se conectan blog, newsletter y redes (LinkedIn, Instagram, X, TikTok, YouTube). Cada canal mantiene su formato y estructura propia.

Primera tanda publicada: más de treinta piezas en siete días, con formatos mezclados, canales conectados y voz codificada. Cada publicación queda registrada dentro de la aplicación y pasa por aprobación humana antes de salir.

Cómo trabajan los +22 agentes junto al equipo

VaultAI se opera desde una aplicación instalada dentro de la empresa. La idea es que el equipo dedique minutos, no horas, a cada publicación.

El flujo completo cabe en seis clics:

Entrar en la app y elegir qué publicar: ángulo del día, canal y prioridad.

Elegir cómo crear la pieza: desde plantilla, con una idea rápida o subiendo un activo previo.

La app aplica estructuras probadas: hooks validados, frameworks de copy y formatos con alta tasa de retención adaptados a la comunicación de la empresa.

Retocar lo que se quiera: cambiar una línea, subir una imagen, ajustar el cierre.

Adaptar el contenido a cualquier red en un clic: un artículo se convierte en Reel de Instagram, carrusel, post de LinkedIn o email para la newsletter, manteniendo la voz de la marca y respetando el formato propio de cada canal. Sin copiar, pegar ni reescribir.

Programar y publicar en cada red con un botón: LinkedIn, Instagram, X, TikTok, YouTube, newsletter o Telegram.

Cifras de referencia del servicio

Desde el día catorce, la infraestructura entrega estas cifras mes a mes:

Hasta 300 piezas publicadas por mes, según el alcance del despliegue.

+22 agentes IA personalizados trabajando en paralelo dentro de la empresa.

El 100? la producción es procesada con la voz de marca codificada, sin el tono genérico de la inteligencia artificial.

Más de 10 redes y canales sincronizados publicando bajo la misma voz.

Producción 24 horas al día, 7 días a la semana, sin pausas por vacaciones del equipo creativo.

Sectores donde se está instalando con mayor frecuencia

El servicio está llegando con mayor velocidad a tres tipos de empresas.

Clínicas privadas y despachos profesionales que necesitan publicar con criterio constante sin contratar un equipo creativo interno.

Agencias de marketing y servicios profesionales que quieren liberar a su equipo creativo de la producción rutinaria y dedicarlo a estrategia.

Academias y empresas de formación que necesitan publicar de forma constante para sostener captación y matrículas, sin depender del calendario del equipo de marketing.

“El contenido intermitente es invisible. El contenido constante crea territorio. Lo que hace VaultAI es que el ritmo deje de depender de quién tenga tiempo esta semana, sin diluir la voz que distingue a la marca”, afirma Albert López, fundador de DelegIA.

Próximos pasos

DelegIA prevé sumar nuevas configuraciones de Talento IA especializadas por sector durante los próximos meses, con foco en clínicas, despachos profesionales, agencias de marketing y servicios profesionales, academias y empresas de formación.

Las empresas interesadas pueden solicitar un diagnóstico en el formulario de contacto o consultar la página VaultAI.

Sobre DelegIA

DelegIA es una empresa de infraestructura de inteligencia artificial para PYMES. Instala infraestructuras IA dentro de la empresa, adaptadas al diagnóstico de cada cliente: aplicaciones a medida con Talento IA integrado que ejecuta los procesos que hacen 10 humanos. Sus líneas de servicio cubren creación de contenido, automatización de procesos, seguimiento comercial y analítica operativa, coordinadas sobre una misma capa de orquestación. Opera con clientes del sector servicios, agencias, software por suscripción, consultoría, clínicas privadas, formación, inmobiliarias e industria. Más información en delegia.es

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Albert López Fundador, DelegIA Email: albert@delegia.es

Web: delegia.es

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