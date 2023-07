Vayu Aerospace Corporation, filial de Alpine 4 Holdings recibe su primer pedido de 5,25 millones de dólares

(Información remitida por la empresa firmante)

Arizona, 10 de julio de 2023.

Procede de su acuerdo de suministro de 100 millones de dólares con All American Contracting Solutions, contratista del Gobierno de EE.UU.

Alpine 4 Holdings, Inc. (Nasdaq:ALPP), un operador líder y propietario de pequeñas empresas del mercado anunció que su filial, Vayu Aerospace Corporation (Vayu), ha recibido su primer P.O. del contratista del Gobierno de EE.UU., All American Contracting, Inc., (All American) para diez G1 MKIII Fixed Wing UAV's.



A finales de mayo de 2023, Vayu recibió a All American Contracting y a una delegación de Nigeria en sus instalaciones de Ann Arbor, Michigan, para una demostración de vuelo en persona y una inspección de producción de la célula G1 MKIII. El caso de uso principal de esta delegación es con la industria agrícola de Nigeria con el propósito de vigilancia y análisis de grandes extensiones de tierra.



Según los términos del Acuerdo de Suministro existente entre Vayu y All American, los términos de la Orden de Compra incluyen una garantía de 1 año para los fuselajes, motores eléctricos y componentes electrónicos y una garantía de 5 años para el motor. Vayu también proporcionará formación in situ a los pilotos de los clientes de All American. Además, la orden de compra exige un pago inicial del 10%, y el pago final se enviará antes de la entrega. La entrega de los aviones está prevista para el cuarto trimestre de 2023 y el primero de 2024.



Kent Wilson, Consejero Delegado de Alpine 4, ha declarado: "el equipo de Vayu Aerospace Corporation ha trabajado sin descanso para llegar a este momento. Su compromiso continuo con el perfeccionamiento de nuestras aeronaves, junto con sus estándares de excelencia, les ha preparado para empezar a generar ingresos significativos. Como empresa impulsora dentro de nuestro modelo de negocio DSF, Vayu está en la cúspide de una transformación al alza. Más allá del negocio, es importante destacar mi agradecimiento a nuestros accionistas a largo plazo, que siguen apoyando nuestra visión y merecen esta victoria".



TK Eppley, Presidente de Vayu Aerospace, comentó: "el acuerdo de suministro de 100 millones de dólares con All American se estableció inicialmente para una aplicación gubernamental. El hecho de que se haya presentado un caso de uso adicional en la agricultura pone de relieve los usos dinámicos de nuestros UAV. Esperamos que All American Contracting vuelva a nuestras instalaciones y se reúna con sus delegados de la industria energética para realizar demostraciones adicionales de vuelo y producción".



Vayu Aerospace Corporation reside en la cartera aeroespacial de Alpine 4 y se considera una empresa "impulsora" del modelo de negocio DSF de Alpine. https://www.vayuaerospace.com



Acerca de All American Contracting, Inc.

All American Contracting Solutions es el líder en innovaciones empresariales gubernamentales de calidad cuya misión es aumentar la productividad de los proyectos, la traducción efectiva del valor y el aumento de la transparencia de los servicios dentro de los sectores gubernamentales estatales y federales.



https://www.allamericancontractingsoluti...



Sobre Alpine 4 Holdings

Alpine 4 Holdings, Inc. es una sociedad de cartera que cotiza en el Nasdaq (símbolo de cotización: ALPP) y que adquiere negocios, en su totalidad, que encajan en una de varias carteras: Aeroespacial, Servicios de Defensa, Tecnología, Fabricación o Servicios de Construcción, ya sea como impulsor, estabilizador o facilitador del disruptivo modelo de negocio DSF de Alpine 4. Alpine 4 trabaja para integrar verticalmente las distintas filiales entre sí, aunque pertenezcan a sectores diferentes. Alpine 4 entiende la naturaleza de cómo la tecnología y la innovación pueden acentuar un negocio, centrándose en cómo la adaptación de las nuevas tecnologías, incluso en negocios de ladrillo y mortero, puede impulsar la innovación. Alpine 4 también cree que sus participaciones deben beneficiarse sinérgicamente unas de otras, tener la capacidad de colaborar en distintos sectores, generar nuevas ideas y crear un terreno fértil para las ventajas competitivas.



www.alpine4.com







