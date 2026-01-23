Veganuary suma decenas de empresas y nuevos embajadores a su reto

Veganuary en las calles de Madrid - Veganuary

La ONG Veganuary continúa avanzando en su campaña de enero reforzada por el apoyo de nuevas empresas y la incorporación de embajadores como la atleta paralímpica Elena Congost y el actor Matthew Modine, estrella de la serie Stranger Things

Madrid, 23 de enero de 2026.-

Durante las primeras semanas de enero, casi un centenar de marcas se han sumado a Veganuary solo en España, con lanzamientos de nuevos productos, descuentos especiales y acciones de comunicación que facilitan a las personas participantes descubrir alternativas vegetales accesibles, sabrosas y sostenibles.



Nuevos lanzamientos, descuentos y acciones especiales

Entre las novedades más destacadas se encuentra Amara, la marca de Zyrcular Foods, que amplía su oferta por Veganuary con el lanzamiento de sus nuevos tequeños 100 % vegetales, inspirados en uno de los snacks más emblemáticos de la gastronomía venezolana.



En el ámbito de la restauración, Garden Pizza se suma a Veganuary con una colaboración especial junto a Heura para lanzar los nuevos Pizza-Dogs, una reinterpretación del clásico hot-dog donde el pan se sustituye por masa de pizza artesanal.



Otras marcas consolidadas también apoyan el reto con acciones específicas durante el mes de enero. Philadelphia ha compartido recetas veganas en sus contenidos, ha lanzado un sorteo en colaboración con AVUS Foods y anima a su comunidad a participar en el reto a través de redes sociales. Jata ofrece un descuento especial en su milker, mientras que Sojasun aplica una promoción en su gama High Protein. Better Balance, por su parte, está creando recetas en colaboración con influencers y refuerza la visibilidad de su descuento en salchichas vegetales en supermercados durante este enero.



Veganuary también está siendo un escaparate para nuevas propuestas gastronómicas y lanzamientos recientes. Too Mush destaca por sus innovadores steaks elaborados a base de la seta melena de león, que cuentan con un descuento especial durante la campaña, mientras que Vanetta presenta un pack Veganuary y su nuevo producto Cachopo Mencía. Las Muns apuestan por una nueva receta de sus empanadas que reinterpreta el sofrito tradicional con atún vegetal, cuyo gran lanzamiento en tiendas de Barcelona tendrá lugar el viernes, 23 de enero.



Además, numerosas marcas están facilitando la participación en Veganuary mediante descuentos durante todo el mes de enero, como KoRo, Planeta Huerto, Calabizo, Veggie Karma, Gimme Sabor, Torti Veg, Energy Feelings o Ramen Shifu, que aplica promociones en toda su oferta vegetal.



Nuevas embajadoras y embajadores

A todo ello se suma la incorporación de nuevos embajadores que refuerzan la visibilidad de la campaña en España y a nivel internacional. Este año, Veganuary cuenta, entre otras celebridades como el actor Dani Rovira y las actrices Clara Lago, Núria Gago y Elisabeth Larena, con el apoyo de la atleta paralímpica Elena Congost y del actor Matthew Modine, estrella de la icónica serie Stranger Things.



Pero el impacto de Veganuary va más allá del consumo individual. Este año, la plantilla en España de la Universidad de Cambridge se ha sumado al reto en el ámbito laboral, promoviendo la participación colectiva de sus empleados. A nivel internacional, el servicio de catering del Allianz Arena de Múnich ha ampliado su oferta en quioscos con nuevos platos 100 % vegetales, enviando un mensaje claro a favor de una alimentación más consciente en uno de los estadios más emblemáticos de Europa.



