Venezianico llega a Joyería Nicols: la firma italiana que convierte la historia de Venecia en relojes

Venezianico en Nicols - Venezianico

(Información remitida por la empresa firmante)

Fundada por dos hermanos en 2017, Venezianico se incorpora a la selección relojera de Nicols con una propuesta que combina diseño italiano, inspiración artística y relojería mecánica contemporánea

Madrid, 29 de octubre de 2026.- La relojería italiana encuentra un nuevo espacio en Madrid con la llegada de los relojes Venezianico a Joyería Nicols. La firma, reconocida por sus diseños inspirados en el patrimonio artístico y arquitectónico de Venecia, pasa a formar parte de la selección de marcas de relojes de la histórica casa madrileña.



Una incorporación que acerca al público español a una propuesta diferente dentro del universo de los relojes mecánicos, donde la tradición italiana, la innovación y el diseño contemporáneo comparten protagonismo.



De Venecia al mundo: la historia de dos hermanos

Venezianico nació en 2017 de la mano de los hermanos Alberto y Alessandro Morelli, dos apasionados de la relojería que decidieron crear una marca capaz de trasladar la identidad de su ciudad natal a cada uno de sus diseños.



Desde sus comienzos, la firma ha encontrado en Venecia su principal fuente de inspiración. Su arquitectura renacentista, sus monumentos y su tradición artística se reflejan en colecciones que buscan contar una historia más allá de la medición del tiempo.



Incluso su logotipo tiene un significado especial: está inspirado en la cruz que corona la Torre del Reloj de la Plaza de San Marcos, uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad.



Nereide, Redentore y Arsenale: tres formas de entender la relojería

Entre las colecciones más representativas de Venezianico destaca Nereide, su propuesta de relojería deportiva y de buceo, caracterizada por cajas robustas, materiales resistentes y una estética vinculada al universo marítimo.



Por su parte, Redentore representa el lado más elegante de la firma, con diseños de inspiración clásica que toman como referencia la arquitectura veneciana y reinterpretan sus proporciones desde una perspectiva contemporánea.



La colección Arsenale completa esta selección con una estética más moderna, caracterizada por sus líneas geométricas y brazaletes integrados, inspirada en el histórico Arsenal de Venecia.



Tres colecciones que reflejan la capacidad de Venezianico para combinar diferentes estilos sin perder una identidad reconocible.



Una nueva generación de relojería mecánica italiana

Uno de los aspectos más interesantes de los Venezianico es su apuesta por los movimientos mecánicos y la investigación técnica.



En 2025, la firma dio un paso importante con la presentación del calibre V5000, su primer movimiento mecánico propio, diseñado y producido en Italia. Un desarrollo que refleja su ambición de recuperar parte de la tradición relojera italiana y avanzar hacia una mayor independencia técnica.



Esta combinación de historia, diseño e innovación ha permitido a Venezianico construir una propuesta que conecta especialmente con quienes buscan relojes con personalidad y una narrativa diferente.



Con su llegada a Joyería Nicols, casa joyera española fundada en 1917 y con más de un siglo de trayectoria, la firma italiana amplía su presencia dentro del mercado español y se incorpora a una selección de marcas internacionales que comparten una misma pasión por la relojería.



La colección de Venezianico ya puede descubrirse a través de la página web de Nicols y en su boutique de Goya 12, en Madrid. Los clientes pueden explorar los diseños de la firma italiana, conocer sus relojes de cerca y recibir asesoramiento personalizado para encontrar el modelo perfecto.

Contacto

Nombre contacto: Sonsoles Gónzalez

Descripción contacto: Nicols

Teléfono de contacto: 915776663