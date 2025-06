Venus refuerza su compromiso sostenible: el 80% de su colección 2025 se confecciona con tejidos ecológicos

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva colección de la marca fusiona creatividad y conciencia ambiental en más de 70 diseños pensados para todas las edades, tipos de cuerpo y momentos del verano. La firma española de moda baño consolida su modelo de producción responsable, apostando por materiales reciclados, packaging sostenible y una estrategia ecológica basada en cuatro pilares clave

Madrid, 11 de junio de 2025.-

Venus, firma de baño española nacida en la década de los años 30 y pionera en España en su sector, reafirma su apuesta por la moda responsable con su colección 2025 en la que el 80% de sus modelos se confeccionan con tejidos ecológicos. Lejos de tratarse de una acción puntual, este paso forma parte de una estrategia estructurada, ambiciosa y transversal que la firma española lleva años desarrollando.



En esta nueva entrega, sostenibilidad y diseño conviven con naturalidad en una propuesta compuesta por más de 70 referencias entre bañadores y bikinis de sus líneas Venus y Golden Beach, en una colección pensada para diferentes generaciones, tipos de cuerpo y momentos del verano.



La colección 2025 se divide en cuatro líneas que reflejan el ADN creativo y consciente de la marca:



• Herencia Marina presenta diseños sobrios con estampados florales en tonos marinos y burdeos, elaborados con tejidos ecológicos de alta calidad.



• Raíces de Jade apuesta por fibras recicladas con acabados brillantes y un aire artesanal, en una paleta de verdes, rosas y tonos tierra.



• Granate Imperial destaca por sus colores intensos como el fucsia o el rojo, y cortes muy femeninos confeccionados con materiales respetuosos con el entorno.



• Sello Real incorpora tejidos sostenibles en bañadores elegantes en tonos crudo, dorado y negro, reivindicando la sofisticación desde la responsabilidad.



Por otro lado, cabe destacar que la estrategia ecológica de Venus se articula en torno a cuatro pilares básicos:



• Eco-concepción: creación de productos desde su diseño inicial, pensando en el consumo de tejido y una fabricación más eficiente y responsable.



• Ecología industrial y cercanía: optimización de stocks, flujos de materiales, energía y servicios, además de una gestión eficiente de envíos para reducir la huella de carbono.



• Reutilización: aprovechamiento de residuos y fomento del reciclaje en cada prenda.



• Valorización: uso energético de los residuos que no pueden reciclarse, evitando su desperdicio.



En cuanto a los tejidos, Venus continúa trabajando con materiales reciclados de la mano de Econyl y Q-NOVA. Econyl es un nylon reciclado que, gracias a un proceso de regeneración y purificación radical, consigue alcanzar su pureza original. Además, es 100% reciclable, lo que lo convierte en una opción pensada para contribuir a un modelo de economía circular. Mientras que Q-NOVA es una fibra de nailon 6,6 ecológica, obtenida a partir de materias primas regeneradas, que cumple con exigencias de trazabilidad precisas. Su desarrollo busca limitar las emisiones de CO₂ y reducir el consumo de recursos hídricos, priorizando el uso de energías renovables.



Además, Venus refuerza su coherencia ecológica a través de un packaging reciclado y reciclable, alineado con su visión integral de sostenibilidad.



Cada diseño ha sido elaborado con precisión para garantizar una silueta impecable, realzando el cuerpo femenino desde un enfoque inclusivo. En total, la colección incluye 30 bañadores de Venus, 11 de su línea juvenil Golden Beach, 8 bikinis de Venus y 20 de Golden Beach. Además, se incorporan 7 modelos especialmente pensados para mujeres que han pasado por una mastectomía, reafirmando el compromiso de la marca con la inclusión y el bienestar.



"En Venus, creemos firmemente que la moda y la sostenibilidad pueden y deben ir de la mano. Así pues, me enorgullece decir que estamos avanzando con paso firme hacia nuestro objetivo, que no es otro que convertirnos en una empresa 100% sostenible a corto plazo. Sabemos que aún queda camino por recorrer, pero trabajamos cada día con la convicción de que un futuro más verde es posible", afirma Marcos Pizarro, Director General de Venus.



Además, Pizarro añade: "Nuestra visión es clara: queremos ser un referente en moda sostenible, sin renunciar al diseño, la calidad ni a la innovación".



Con esta colección, Venus continúa su evolución hacia un modelo de negocio sostenible en todos los niveles, demostrando que la moda puede ser bella, consciente y responsable al mismo tiempo.



Emisor: Venus

Contacto

Nombre contacto: nBoca Comunicación

Descripción contacto: nBoca Comunicación

Teléfono de contacto: 695 119 034