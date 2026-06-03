El verano ya no empieza en junio: la antelación media de reserva es de casi cinco meses

Imagen del vídeo de la campaña 'El verano empieza cuando lo reservas' - ATRÁPALO

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía española líder en viajes y experiencias lanza la campaña El verano empieza cuando lo reservas para celebrar el comportamiento del viajero español

La campaña estará activa en canales como YouTube, Amazon Prime Video, redes sociales, newsletters y push app

BARCELONA, 3

El viajero español es cada vez más previsor cuando se trata de planificar sus vacaciones de verano. Así lo confirman los datos de ATRÁPALO, compañía española líder en viajes y experiencias de viajes, que sitúan la antelación media de compra para el verano 2026 en 144,9 días o, lo que es lo mismo, casi cinco meses.

De hecho, el 68,6% de las reservas para destinos de costa se realizan con una antelación de 145 días y lugares como Alcocéber (Castellón), Mazagón (Huelva) o Islantilla (Huelva) superan ampliamente esa cifra con antelaciones media de reserva de 164, 161 y 156 días, respectivamente.

"Los datos del verano 2026 confirman la importancia de la planificación: la mayoría de los destinos más demandados se reservan con varios meses de antelación y, en costa, las estancias tienden a ser algo más largas", asegura Roberto Ramos, director de Producto y Operaciones de ATRÁPALO.

En cuanto a los viajes internacionales, los datos revelan que la anticipación en destinos europeos de costa está en una media de 152 días, mientras que en los destinos urbanos europeos la media es de 143 días.

"En los viajes de media y larga distancia la antelación es todavía más relevante, tanto por la disponibilidad de plazas como por el impacto en el precio final del viaje", señala Ramos. "Observamos que el viajero que opta por estos destinos tiende a planificar con más tiempo y a aprovechar la ventana de reserva anticipada", añade.

El verano ya no empieza en junio

A partir de estos datos, ATRÁPALO ha lanzado "El verano empieza cuando lo reservas", una campaña con presencia en Amazon Prime Video, YouTube y redes sociales, además de los canales propios de la compañía. El mensaje de la campaña no es un claim publicitario: es la descripción del comportamiento real del viajero español.

La acción se apoya en un microsite específico que agrupa la oferta de verano de corta, media y larga distancia, y en piezas de vídeo grabadas en las oficinas de la empresa. La campaña de ATRÁPALO conecta con el comportamiento previsor que el viajero practica de forma natural con una llamada a la acción: reservar antes para elegir mejor destino, mejor alojamiento y mejor precio.

"La planificación es el nuevo lujo vacacional: los datos revelan que lo viajeros más anticipados ahorran y viajan mejor y por eso lo hemos convertido en el eje de nuestra campaña", explica el director de Producto y Operaciones de ATRÁPALO.

El vídeo de la campaña se puede ver en este enlace.

Ficha técnica de la campaña "El verano empieza cuando lo reservas":

- Agencia de publicidad: VEINTE

- Dirección creativa: Alberto Cativiela

- Productora audiovisual: Gusto Audiovisual

- Dirección: Gusto Audiovisual

- Duración de la pieza principal: 20 segundos

ATRÁPALO, fundada en el año 2.000 y con sede en Barcelona, es una plataforma online dedicada a promocionar ofertas de viajes y experiencias. ATRÁPALO ofrece entradas, hoteles, viajes, vuelos, trenes, escapadas, cruceros, actividades, alquiler de coches y cuenta con una división de viajes para empresas. Con más de 8 millones de usuarios, ATRÁPALO tiene presencia en España, Chile, Colombia, Perú y Argentina.

Emisor: Atrápalo

Contacto: Mónica Rodriguez, Communication Specialist de ATRÁPALO, monica.rodriguez@atrapalo.com. Àgata Sala / Rubén Marcos, Europa Press Comunicación, agatasala@europapress.es / rubenmarcos@europapress.es