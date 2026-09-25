El vino Pata Negra Reserva Valdepeñas, vino Reserva de la D.O. Valdepeñas más vendido en España

(Información remitida por la empresa firmante)

-La justicia da la razón a García-Carrión y refuerza el liderazgo de su vino Pata Negra Reserva Valdepeñas como el vino Reserva de la D.O. Valdepeñas más vendido en España

Madrid, 25 de julio de 2026.-

Este resultado judicial (*) refuerza la posición de Pata Negra como una de las marcas más emblemáticas del vino español y como uno de los principales exponentes de la calidad y prestigio de la Denominación de Origen Valdepeñas, territorio con el que García-Carrión mantiene una vinculación histórica. La relevancia de este pronunciamiento resulta aún más evidente si se tiene en cuenta la posición que actualmente ocupa la marca en el mercado. Según datos Nielsen correspondientes hasta septiembre de 2026, Pata Negra Reserva es el vino Reserva de la D.O. Valdepeñas más vendido en España, un liderazgo que

refleja la confianza de los consumidores y el reconocimiento continuado a la calidad de sus vinos. Por lo tanto, la actual campaña publicitaria de Félix Solís con Viña Albali, induce a confusión al consumidor ya que Viña Albali Reserva no es el vino más vendido de la D.O. Valdepeñas. La empresa considera que este resultado judicial constituye un respaldo no solo a la actuación desarrollada en este procedimiento, sino también al modelo empresarial que ha permitido a Pata Negra convertirse en una referencia incuestionable dentro del sector vitivinícola español. Un modelo basado en la calidad de los productos, la confianza del consumidor, la transparencia en el mercado y la defensa del valor de las denominaciones de origen españolas. Durante años, García-Carrión ha contribuido decisivamente al desarrollo, promoción e internacionalización de los vinos de la D.O. Valdepeñas, realizando importantes inversiones en producción, comercialización e innovación y acercando los vinos de la D.O. a millones de consumidores tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. GARCÍA-CARRIÓN, empresa familiar con 5 generaciones y máás de 135 años de historia, es la primera bodega de Europa y cuarta del mundo, exportando a más de 150 países. Además, Pata Negra es la única marca con presencia en 8 Denominaciones de Origen.



*Según sentencia 576/26 de 18 de junio de 2026

Emisor: García -Carrión