VipReformas cumple 15 años liderando el marketplace que ha profesionalizado la captación de obras en España - VIP REFORMAS

(Información remitida por la empresa firmante)

España, 12 de mayo de 2026.- El sector de las reformas en España ha experimentado una transformación sin precedentes en la última década. Lo que antes dependía exclusivamente del azar del 'boca a boca' o del reparto de publicidad física, hoy se gestiona a través de ecosistemas digitales de alta precisión. En el centro de esta evolución se encuentra VipReformas, que celebra su 15º aniversario consolidado como el Marketplace de reformas, siendo una referencia para conectar a profesionales de la construcción con propietarios que buscan garantías reales para reformar su vivienda.

Quince años de innovación y confianza

Desde su fundación en 2010, VipReformas no solo ha buscado digitalizar un gremio tradicional, sino que ha trabajado para profesionalizar la forma de conseguir clientes de reformas. A lo largo de estos tres lustros, la plataforma ha facilitado el encuentro entre miles de pymes y autónomos con particulares, eliminando las fricciones típicas de la prospección comercial. De este modo, se permite que las empresas se centren en lo que de verdad aporta valor: construir y rehabilitar inmuebles con excelencia, sabiendo que el flujo de proyectos está asegurado por una gestión técnica impecable detrás de la pantalla.

Inteligencia Artificial y seguridad como pilares del nuevo estándar

Para conmemorar esta trayectoria, la compañía ha dado un paso firme hacia el futuro integrando Inteligencia Artificial (IA) en sus procesos centrales. Esta tecnología actúa como un filtro de calidad riguroso que rige los nuevos procesos de selección y cualificación de profesionales, analizando su especialización en tiempo real para que el encaje con el cliente sea perfecto. Además, la firme prioridad otorgada a la seguridad informática garantiza que tanto el profesional como el particular operen en un entorno de máxima confianza. Esta infraestructura técnica blindada permite que la información fluya con total transparencia, protegiendo los datos en cada paso del presupuesto.

Este aniversario posiciona a la aplicación móvil y al portal web de VipReformas como socios tecnológicos indispensables. Tras quince años de experiencia, la plataforma demuestra que la tecnología, cuando se aplica con criterio, es una de las mejores herramientas para que el sector de las reformas siga creciendo con orden, seguridad y resultados tangibles para todos.

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