VipReformas lanza VIPIA, el asistente virtual para crear presupuestos de reformas - VIP REFORMAS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de junio 2026.- La plataforma refuerza su apuesta por la innovación tecnológica con una herramienta diseñada para ayudar a empresas, autónomos y profesionales del sector a crear presupuestos de reforma de forma más rápida, precisa y eficiente.

VipReformas, uno de los portales web de referencia en el sector de las reformas en España, anuncia el lanzamiento de VIPIA, un asistente virtual basado en inteligencia artificial creado para facilitar la elaboración de presupuestos de reformas. Con esta nueva solución, la compañía da un paso más en la digitalización del sector y pone al alcance de los profesionales una herramienta orientada a reducir tiempos de gestión, mejorar la organización comercial y aumentar la capacidad de respuesta ante nuevos proyectos.

La preparación de un presupuesto es una de las tareas más importantes para cualquier empresa de reformas, pero también una de las que más tiempo consume. Recopilar datos, ordenar partidas, estimar materiales, calcular mano de obra, adaptar la propuesta a cada cliente y presentar una oferta clara puede requerir horas de trabajo administrativo. VIPIA nace precisamente para simplificar este proceso y ayudar a los profesionales a convertir la información de un proyecto en una propuesta estructurada con mayor agilidad.

Una herramienta pensada para ahorrar tiempo y ganar competitividad

El principal objetivo de VIPIA es permitir que los profesionales del sector dediquen menos tiempo a tareas repetitivas y más tiempo a lo que realmente aporta valor: atender al cliente, visitar obras, cerrar acuerdos y ejecutar reformas con garantías. Al apoyarse en inteligencia artificial, el asistente puede ayudar a ordenar la información del proyecto, proponer una estructura de presupuesto y facilitar una presentación más clara y profesional.

Entre sus principales ventajas destacan el ahorro de tiempo en la preparación de ofertas, la mejora de la precisión en la descripción de partidas, la reducción de errores derivados de procesos manuales y la posibilidad de responder con mayor rapidez a las solicitudes de clientes. En un mercado cada vez más competitivo, disponer de una herramienta que acelere la creación de presupuestos puede marcar la diferencia entre perder una oportunidad o cerrar una nueva reforma.

Además, VIPIA contribuye a profesionalizar la comunicación comercial. Un presupuesto bien presentado transmite confianza, transparencia y solvencia, aspectos clave para particulares que buscan empresas de reformas fiables. Para autónomos, pymes y equipos comerciales, la automatización inteligente puede convertirse en un apoyo estratégico para gestionar más oportunidades sin incrementar la carga administrativa.

VipReformas consolida su liderazgo tecnológico en el sector de la reformas

Con el lanzamiento de VIPIA, VipReformas refuerza su posicionamiento como uno de los mejores portales web de reformas en España y como un aliado tecnológico para los profesionales del sector. La plataforma, que desde 2010 trabaja para conectar a clientes particulares con empresas especializadas, ha incorporado progresivamente soluciones digitales orientadas a mejorar la calidad del servicio, optimizar la gestión de solicitudes y facilitar el acceso a proyectos reales.

La compañía ha destacado en los últimos años por impulsar herramientas tecnológicas aplicadas al sector de las reformas, incluyendo recursos de visualización, procesos de selección de profesionales y sistemas orientados a mejorar la experiencia tanto de usuarios como de empresas colaboradoras. La incorporación de inteligencia artificial en la creación de presupuestos supone un nuevo avance en esa estrategia de innovación continua.

En un entorno donde la rapidez de respuesta, la transparencia y la confianza son factores decisivos, VipReformas apuesta por una tecnología práctica, enfocada en resolver necesidades reales del día a día. VIPIA no sustituye el criterio profesional, sino que actúa como un asistente de apoyo para agilizar procesos, ordenar información y facilitar que cada empresa pueda presentar propuestas más completas en menos tiempo.

Una nueva etapa para los presupuestos de reformas

El lanzamiento de VIPIA llega en un momento en el que la digitalización se ha convertido en una palanca fundamental para mejorar la productividad del sector. La capacidad de generar presupuestos con mayor rapidez permite a los profesionales atender más solicitudes, ofrecer una respuesta más ágil al cliente y dedicar más recursos a la planificación y ejecución de los trabajos.

Con esta iniciativa, VipReformas reafirma su compromiso con la modernización del mercado de las reformas en España y con el impulso de herramientas que ayuden a las empresas a ser más eficientes, competitivas y profesionales. VIPIA se presenta como una solución innovadora para ahorrar tiempo, mejorar la gestión de presupuestos y acompañar a los profesionales en una nueva etapa de transformación digital.



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