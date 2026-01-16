Visión 2026; los 7 pilares tecnológicos que definirán la acción de 3digits - 3digits
Madrid, 16 de enero de 2026.- La consultora tecnológica 3digits define un modelo operativo basado en la gobernanza, ciberseguridad, redes, integración y automatización, procesos e Inteligencia Artificial para ayudar a las organizaciones a ganar eficiencia y control.
La aceleración de la transformación digital, el trabajo híbrido, la ciberseguridad, la nube, la generalización del modelo SaaS y el auge de la inteligencia artificial están incrementando la complejidad tecnológica de las organizaciones. En este contexto, la compañía tecnológica 3digits ha presentado su Visión 2026, un marco estratégico basado en siete pilares tecnológicos que buscan dar coherencia, gobernanza y operabilidad a entornos cada vez más fragmentados.
Según explica Xavi Pérez, CEO de 3digits, “el reto ya no es incorporar más tecnología, sino conectar y gobernar la que ya existe. En 2026, la ventaja competitiva vendrá de integrar inteligencia artificial, seguridad, nube, SaaS, automatización y procesos en un único modelo operativo, evitando silos, reduciendo el ruido operativo y mejorando la productividad”.
La Visión 2026 de 3digits se articula en torno a siete ejes principales:
Gobernanza TICC 360º, orientada a controlar de forma continua el puesto de trabajo, identidad, dispositivos, aplicaciones, plataformas, costes y cumplimiento normativo en entornos híbridos y distribuidos.
Ciberseguridad basada en identidad y contexto, adaptándose al nuevo perímetro invisible mediante plataformas de seguridad unificadas, detección correlada, respuesta gestionada y acceso por contexto.
Networking multiservicio, donde la red deja de ser solo conectividad y pasa a ser una plataforma centralizada y segmentada para servicios corporativos, WiFi, voz, IoT, seguridad, entornos audiovisuales, etc.
Integración y automatización como respuesta a la “SaaSización”, mediante plataformas de middleware de misión crítica y automatización de procesos para eliminar la deuda operativa manual.
Ecosistema Atlassian System of Work, integrando personas, procesos y conocimiento con trazabilidad end-to-end y mejora de productividad basada en inteligencia artificial.
Software Factory y DevOps en cloud de misión crítica, con foco en seguridad by design, orquestación, gestión granular de costes y operación 24x7.
Inteligencia artificial aplicada, tanto en desarrollos propios como en plataformas de grandes fabricantes, con un enfoque pragmático orientado a resultados de negocio y no a la adopción de la tecnología por sí misma.
Desde 3digits destacan que esta visión no responde a modas tecnológicas, sino a la experiencia acumulada en proyectos reales con organizaciones de distintos sectores, donde la falta de integración, gobernanza, seguridad y automatización se ha convertido en una de las principales fuentes de ineficiencia y riesgo.
