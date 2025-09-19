VIVEROS FLORAMA: excelencia y variedad al servicio del jardín

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de septiembre de 2025.- Con más de tres décadas de trayectoria, Viveros Florama se ha consolidado como un referente en la Comunidad de Madrid gracias a su amplia oferta de árboles de gran porte, plantas ornamentales y servicios integrales de jardinería

Sus instalaciones en Guadarrama y Collado Mediano son hoy un punto de encuentro para amantes de la naturaleza, profesionales del paisajismo y particulares que buscan calidad, asesoramiento experto y soluciones completas para sus espacios verdes.



Instalaciones de referencia en la Sierra de Madrid

Una de las características que distinguen a Viveros Florama, viveros Madrid, son sus amplias instalaciones, con más de 47.000 metros cuadrados de superficie entre Guadarrama y Collado Mediano.



Este espacio no solo permite el cultivo y exhibición de una gran variedad de especies, sino también el cuidado especializado que requieren los árboles de gran porte, piezas únicas que demandan tiempo, espacio y dedicación.



El vivero, ejemplo de vivero en tiempos modernos, cuenta con maquinaria moderna y personal altamente cualificado, lo que garantiza que cada planta, árbol o arbusto se mantenga en condiciones óptimas.



El cliente no solo encuentra un centro de jardinería, sino un entorno donde la naturaleza se cuida con detalle y profesionalidad.



Un catálogo tan amplio como diverso

Uno de los mayores atractivos de Florama es la variedad de especies que pone al alcance de sus clientes. Su catálogo abarca desde pequeños detalles florales hasta ejemplares de gran envergadura.



• Árboles de gran porte: olivos centenarios, abetos, cedros, magnolios, encinas y alcornoques, ideales para quienes desean dar personalidad y carácter a su jardín.

• Árboles ornamentales y frutales: adaptados tanto a jardines particulares como a grandes espacios urbanos.

• Plantas de interior y de temporada: desde trepadoras hasta aromáticas y culinarias, perfectas para dar frescor y color a cualquier ambiente.

• Cactus, crasas y arbustos decorativos: que aportan versatilidad estética y funcional.

• Frutos del bosque y especies para huertos domésticos: pensados para quienes buscan un contacto más directo con la naturaleza y la autosuficiencia alimentaria.



Además de plantas y árboles, el vivero ofrece productos auxiliares para jardinería: tierras, sustratos, abonos, gravillas decorativas, fuentes exteriores, macetas y jardineras. Gracias a ello, cualquier persona puede encontrar en Florama todo lo necesario para crear, decorar y mantener un espacio verde desde cero.



Servicios integrales: mucho más que vender plantas

Florama se diferencia de otros viveros por ofrecer un abanico completo de servicios que acompañan al cliente en cada fase del proyecto:



Asesoramiento técnico: su equipo de expertos analiza el tipo de suelo, la orientación, la humedad o el clima para recomendar las especies más adecuadas.



Diseño de jardines: creación de proyectos personalizados que combinan estética y funcionalidad, ajustados tanto a espacios privados como a entornos empresariales o comunitarios.



Mantenimiento profesional: podas, abonados, tratamientos fitosanitarios, instalación de riego y supervisión periódica para que el jardín se mantenga siempre en perfecto estado.



Césped natural y artificial: instalación y asesoramiento sobre las opciones más adecuadas para cada espacio.



Decoración de exteriores: fuentes ornamentales, iluminación, gravas y elementos que convierten un jardín en un espacio único.



Transporte y plantación de grandes ejemplares: un servicio imprescindible cuando se trata de árboles de gran porte, donde la logística y el conocimiento técnico son fundamentales.



En definitiva, Florama ofrece soluciones llave en mano, convirtiéndose en un socio de confianza para todo tipo de clientes.



Compromiso con la calidad, la innovación y el cliente

En cada uno de sus proyectos, Florama mantiene tres pilares fundamentales:



Calidad: control exhaustivo de cada ejemplar, con especial atención a sus ciclos de cultivo y tratamientos fitosanitarios.



Atención personalizada: cada cliente recibe un servicio adaptado a sus necesidades, ya se trate de un particular con un pequeño jardín o de una gran empresa.



Innovación: incorporación de nuevas tendencias en jardinería y paisajismo, así como en materiales y especies, para responder a un público cada vez más exigente.



Cobertura y ámbito de actuación

Aunque sus viveros se ubican en Guadarrama y Collado Mediano, Florama presta servicio en una amplia zona de la Comunidad de Madrid, especialmente en municipios como Las Rozas, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, El Escorial o Alpedrete.



Sus servicios abarcan tanto proyectos domésticos, como jardines particulares, como proyectos de mayor escala, ya sean zonas urbanas, empresas, comunidades de vecinos o espacios públicos. Además, la tienda online permite a los clientes adquirir plantas, productos de jardinería y elementos decorativos desde cualquier lugar, con la misma garantía de calidad.



Para quién es Florama

La oferta de Viveros Florama resulta especialmente interesante para distintos perfiles de clientes:



• Particulares con jardín, que buscan asesoramiento profesional y especies de calidad para embellecer su hogar.

• Comunidades de vecinos y empresas, que requieren mantenimiento de zonas verdes y proyectos integrales.

• Paisajistas y arquitectos, que encuentran en Florama un proveedor de ejemplares singulares y de gran porte, junto con apoyo logístico en la plantación.

• Aficionados a la jardinería, interesados en plantas ornamentales, de interior o en el cultivo de huertos urbanos.



Gracias a esta versatilidad, Florama ha sabido adaptarse a un público muy diverso, ofreciendo siempre una respuesta eficaz y personalizada.



Valor añadido para la Comunidad de Madrid

En una región donde la densidad urbana convive con espacios naturales únicos, los espacios verdes son cada vez más valorados. No solo embellecen los entornos, sino que también aportan beneficios ambientales y sociales:



• Mejoran la calidad del aire.

• Reducen la temperatura en zonas urbanas.

• Contribuyen a la biodiversidad y a la presencia de fauna local.

• Aportan bienestar emocional y físico a quienes disfrutan de ellos.



En este contexto, Viveros Florama desempeña un papel fundamental, ayudando a particulares, empresas y ayuntamientos a construir un entorno más verde, sostenible y saludable.



Tradición y futuro

Fundado en 1993, Florama ha sabido combinar tradición y modernidad. Su trayectoria de más de treinta años le otorga una experiencia que se traduce en confianza y solidez, mientras que su apuesta por la innovación le mantiene siempre en sintonía con las demandas actuales del mercado.



Su futuro pasa por seguir ampliando su catálogo, diversificando sus servicios y reforzando su papel como referente en la jardinería y el paisajismo en Madrid. Viveros Florama no es solo un vivero: es un espacio donde la naturaleza, el conocimiento y la pasión por la jardinería se unen para ofrecer soluciones completas.





