Vivir la Copa Mundial de la FIFA 26 mientras se navega en Princess de la mano de Mundomar Cruceros

Madrid, 18 de diciembre de 2025.-

El fútbol es emoción compartida, celebración colectiva y pasión que une generaciones y culturas. Con esta filosofía, Mundomar Cruceros, empresa especializada en cruceros premium, y Princess anuncian que la naviera retransmitirá íntegramente la Copa Mundial de la FIFA 26™ en los 17 barcos de su flota, permitiendo a los aficionados disfrutar del mayor evento deportivo del mundo sin renunciar a viajar y descubrir nuevos destinos.

La iniciativa refuerza la apuesta de Princess por ofrecer experiencias a bordo que conectan con los intereses de sus pasajeros, combinando ocio, entretenimiento y viaje. Gracias al acuerdo alcanzado con IMG, todos los partidos del Mundial podrán seguirse en directo durante el verano de 2026, convirtiendo cada travesía en un punto de encuentro para los amantes del fútbol.

Un Mundial que se vive a bordo

Del 11 de junio al 19 de julio de 2026, los 104 partidos disputados en Estados Unidos, Canadá y México estarán disponibles en toda la flota de Princess. Los pasajeros podrán seguir cada encuentro desde la comodidad de su camarote, a través de los canales especiales de Sport 24, o sumarse al ambiente colectivo disfrutando de una selección de partidos en pantalla gigante al aire libre en las cubiertas exteriores.

Princess entiende el fútbol como una experiencia que se disfruta mejor en compañía, ya sea animando a tu selección, comentando una jugada decisiva o celebrando un gol rodeado de otros aficionados, todo ello mientras se navega por algunos de los destinos más emblemáticos del mundo.

Entre las propuestas más destacadas para vivir la Copa Mundial de la FIFA 26™ a bordo se incluyen:

Retransmisión en directo de todos los partidos en los camarotes mediante los canales especiales de Sport 24.

Pantallas gigantes al aire libre para partidos seleccionados en las cubiertas exteriores, recreando el ambiente de un gran evento deportivo.

Fiestas temáticas, durante la retransmisión se invitará a los pasajeros a vestir la camiseta de su selección y compartir la emoción del torneo.

Como señaló Lorna Warren, vicepresidenta de Operaciones Hoteleras y Experiencia del Pasajero de Princess, el objetivo es que los viajeros no tengan que elegir entre explorar el mundo o seguir a su equipo: ambas experiencias pueden vivirse al mismo tiempo.

Viajar por el mundo sin perderse ni una jugada

Durante el torneo, los pasajeros que naveguen por Alaska, Europa, el Caribe o Japón podrán disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 26™ junto con el servicio distintivo, la gastronomía cuidada y el entretenimiento característicos de Princess. Desde glaciares y costas mediterráneas hasta islas tropicales y ciudades asiáticas, cada destino se convierte en el escenario perfecto para combinar viaje y deporte.

Entre los cruceros destacados durante el Mundial se encuentran:

14 de junio de 2026: Crucero de 8 días por el Pasaje Interior de Alaska, ida y vuelta desde Seattle, Star Princess

20 de junio de 2026: Crucero de 8 días por el Mediterráneo con Grecia y el Adriático, Sun Princess

23 de junio de 2026: Crucero de 8 días por el Mediterráneo y el Egeo, ida y vuelta desde Roma (Civitavecchia), Enchanted Princess

2 de julio de 2026: Crucero de 10 días Círculo de Japón, Diamond Princess

12 de julio de 2026: Crucero de 8 días por el Caribe Oriental con Puerto Rico, desde Port Cañaveral (Orlando), Caribbean Princess.

11 de julio de 2026: Crucero de 8 días por Los Fiordos Noruegos desde Southampton, Sky Princess.

Una propuesta única de la mano de Mundomar Cruceros y Princess, naviera premium familiar por excelencia para vivir la Copa Mundial de la FIFA 26™ sin límites: viajando, compartiendo emociones y celebrando cada gol en alta mar.

