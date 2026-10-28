Volvo e Irizar, la combinación que elige Badabus para su nuevo autocar de 60 plazas

Nueva adquisición de la empresa de alquiler de autocares Badabus - BADABUS

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 28 de octubre de 2026.

La empresa de transporte de viajeros añade a su flota un Irizar i6S Efficient sobre chasis Volvo, más ligero, más aerodinámico y con sistemas avanzados de ayuda a la conducción.

Badabus sigue renovando su flota. Su incorporación más reciente es un autocar de 60 plazas que combina chasis Volvo y carrocería Irizar i6S Efficient. Con esta unidad, la empresa refuerza su servicio de alquiler de autocares en Barcelona y apuesta por la eficiencia, el confort y la seguridad.

No es la primera vez que Badabus elige Volvo: la marca ya tiene un peso importante en sus vehículos. La novedad está en la carrocería, el i6S Efficient, el modelo que Irizar propone como referencia para trayectos de medio y largo recorrido.

Menos peso y menos consumo

La eficiencia es el rasgo principal de este modelo. Según la configuración, el concepto i6S Efficient pesa hasta 950 kg menos, su coeficiente aerodinámico mejora hasta un 30 % y consume y emite hasta un 13 % menos.

El diseño también aprovecha mejor el espacio interior. Los viajeros tienen más sitio y el conductor trabaja en un entorno más cómodo.

Un interior pensado para viajes largos

El nuevo autocar está equipado para trayectos de varias horas:

Butacas reclinables Irizar i6+

Climatización independiente para el conductor y para los pasajeros

Lunas dobles con filtro solar

Aislamiento térmico y acústico

Iluminación LED en el interior y en el exterior

El equipamiento multimedia incluye sistema de audio y vídeo, Bluetooth y micrófonos para el conductor y el guía.

La seguridad, el punto fuerte

El apartado de seguridad es el que más destaca. El vehículo lleva sistemas ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), que usan sensores y componentes electrónicos para vigilar continuamente la conducción y el entorno del autocar.

Estos sistemas avisan al conductor cuando detectan una situación de riesgo y, en algunos casos, actúan por sí mismos para evitar un incidente o reducir sus consecuencias. No sustituyen al profesional al volante: le dan un apoyo más que se suma a su experiencia.

La seguridad activa se completa con ABS, ASR, ESC y EBD, que mejoran la frenada, la estabilidad y el control del vehículo.

Para casos de emergencia, el motor tiene un sistema automático de detección y extinción de incendios. A esto se suman los extintores reglamentarios y elementos que facilitan la evacuación de los ocupantes.

Un puesto de conducción con buena visibilidad

El puesto de conducción está adelantado y tiene un diseño ergonómico, lo que da más visibilidad y permite llegar con facilidad a todos los mandos. Para maniobrar, el conductor cuenta con cámaras retrovisoras con pantallas en el interior y con cámara de marcha atrás.

Una flota al día

Este autocar reúne la tecnología y la seguridad que caracterizan a Volvo con la forma en que Irizar diseña los vehículos para viajeros. Badabus busca así un equilibrio entre rendimiento, funcionalidad y bienestar a bordo.

Para la compañía, esta incorporación sigue la línea que mantiene desde hace tiempo: tener una flota moderna y adaptada a lo que hoy se pide al transporte de viajeros.

60 plazas. Tecnología. Seguridad. Confort.