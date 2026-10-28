Publicado 28/10/2026 15:53
- Comunicado -

Volvo e Irizar, la combinación que elige Badabus para su nuevo autocar de 60 plazas

Nueva adquisición de la empresa de alquiler de autocares Badabus
Nueva adquisición de la empresa de alquiler de autocares Badabus - BADABUS

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 28 de octubre de 2026.

La empresa de transporte de viajeros añade a su flota un Irizar i6S Efficient sobre chasis Volvo, más ligero, más aerodinámico y con sistemas avanzados de ayuda a la conducción.

Badabus sigue renovando su flota. Su incorporación más reciente es un autocar de 60 plazas que combina chasis Volvo y carrocería Irizar i6S Efficient. Con esta unidad, la empresa refuerza su servicio de alquiler de autocares en Barcelona y apuesta por la eficiencia, el confort y la seguridad.

No es la primera vez que Badabus elige Volvo: la marca ya tiene un peso importante en sus vehículos. La novedad está en la carrocería, el i6S Efficient, el modelo que Irizar propone como referencia para trayectos de medio y largo recorrido.

Menos peso y menos consumo

La eficiencia es el rasgo principal de este modelo. Según la configuración, el concepto i6S Efficient pesa hasta 950 kg menos, su coeficiente aerodinámico mejora hasta un 30 % y consume y emite hasta un 13 % menos.

El diseño también aprovecha mejor el espacio interior. Los viajeros tienen más sitio y el conductor trabaja en un entorno más cómodo.

Un interior pensado para viajes largos

El nuevo autocar está equipado para trayectos de varias horas:

  • Butacas reclinables Irizar i6+
  • Climatización independiente para el conductor y para los pasajeros
  • Lunas dobles con filtro solar
  • Aislamiento térmico y acústico
  • Iluminación LED en el interior y en el exterior

El equipamiento multimedia incluye sistema de audio y vídeo, Bluetooth y micrófonos para el conductor y el guía.

La seguridad, el punto fuerte

El apartado de seguridad es el que más destaca. El vehículo lleva sistemas ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), que usan sensores y componentes electrónicos para vigilar continuamente la conducción y el entorno del autocar.

Estos sistemas avisan al conductor cuando detectan una situación de riesgo y, en algunos casos, actúan por sí mismos para evitar un incidente o reducir sus consecuencias. No sustituyen al profesional al volante: le dan un apoyo más que se suma a su experiencia.

La seguridad activa se completa con ABS, ASR, ESC y EBD, que mejoran la frenada, la estabilidad y el control del vehículo.

Para casos de emergencia, el motor tiene un sistema automático de detección y extinción de incendios. A esto se suman los extintores reglamentarios y elementos que facilitan la evacuación de los ocupantes.

Un puesto de conducción con buena visibilidad

El puesto de conducción está adelantado y tiene un diseño ergonómico, lo que da más visibilidad y permite llegar con facilidad a todos los mandos. Para maniobrar, el conductor cuenta con cámaras retrovisoras con pantallas en el interior y con cámara de marcha atrás.

Una flota al día

Este autocar reúne la tecnología y la seguridad que caracterizan a Volvo con la forma en que Irizar diseña los vehículos para viajeros. Badabus busca así un equilibrio entre rendimiento, funcionalidad y bienestar a bordo.

Para la compañía, esta incorporación sigue la línea que mantiene desde hace tiempo: tener una flota moderna y adaptada a lo que hoy se pide al transporte de viajeros.

60 plazas. Tecnología. Seguridad. Confort.

Emisor: AUTOCARS BADABUS SL Contacto: Maria Bernades 93 000 1234 maria.bernades@badabus.com
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