VPS España presenta su nueva torre autónoma de videovigilancia, la RDTa, con IA para detectar intrusos

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 20 de mayo de 2025. - En el marco de Construmat, la compañía da a conocer en primicia su innovadora torre de videovigilancia autónoma RDTa, capaz de detectar intrusos mediante análisis de IA y operar sin conexión eléctrica. La solución, única en el mercado, refuerza la apuesta de VPS por una seguridad eficaz, modular y sostenible en entornos de construcción. El ecosistema de seguridad VPS incluye también sistemas de control de llaves, protección contra incendios y torres inteligentes interconectadas

En un contexto en el que las obras de construcción siguen siendo uno de los entornos más vulnerables a robos y actos vandálicos, VPS España participará en Construmat 2025 (stand D166) con la presentación de su nueva torre de videovigilancia autónoma RDTa, una solución inteligente diseñada para revolucionar la seguridad temporal en espacios sin vigilancia permanente.



La RDTa es una torre CCTV de despliegue rápido, totalmente autónoma, que protege activos y perímetros de hasta 50 metros con cobertura de 360°. Su sistema de análisis con IA identifica amenazas reales y evita falsas alarmas por animales o clima. Se conecta al centro de monitoreo, activa automáticamente sirenas y luces disuasorias, y permite control total desde app móvil o smartwatch, sin necesidad de intervención presencial.



Seguridad modular, inteligente y sostenible

Alimentada por energía solar y baterías de respaldo, la RDTa no requiere conexión a la red eléctrica ni grandes vehículos de transporte para su instalación. Su diseño modular permite montarla sin grúas ni maquinaria pesada, lo que facilita el despliegue incluso en zonas de difícil acceso y minimiza la huella de carbono. A diferencia de las torres tradicionales, su instalación puede realizarla una sola persona en menos de una hora.



"La RDTa representa un paso más en la misión de ofrecer una seguridad inteligente, accesible y respetuosa con el entorno. Es una respuesta directa a las demandas del sector y a los desafíos que plantea la vigilancia de activos temporales", explica Carlos Arimón, director general de VPS España.



La RDTa forma parte del ecosistema multicapa de VPS, una propuesta de seguridad integral y escalable que combina diferentes tecnologías interconectadas para proteger todo tipo de espacios. En Construmat, VPS también exhibirá soluciones complementarias como el Safer Pod S1, el Fire Alert, y el Sentriguard Key Safe.



La seguridad como concepto integral: soluciones más allá de lo temporal

Con más de 25 años de experiencia, VPS sigue liderando la transformación del sector. Ante la creciente presión por reforzar la seguridad en obras, instalaciones de energías renovables y espacios industriales, la compañía reafirma su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia operativa.



Para VPS España, proteger activos va más allá de la vigilancia puntual: supone un enfoque integral que abarca todo el ciclo del proyecto, desde la fase constructiva hasta la operativa. Un ejemplo es el proyecto en Toledo con ID Energy Group, donde VPS no solo protegió la obra con soluciones temporales, sino que también diseñó, presupuestó y ejecutó una solución permanente de CCTV cableado, adaptada al propietario del terreno.



Carlos Arimón, director general de VPS España, lo resume así: "En un sector donde los robos siguen suponiendo un impacto económico y operativo notable, el objetivo es ofrecer soluciones eficaces que combinen tecnología, flexibilidad y rentabilidad. La seguridad tradicional ya no responde a los desafíos actuales; por eso apostamos por sistemas avanzados que protegen de forma inteligente, reducen costes y aportan verdadero valor al cliente".







Contacto

Nombre contacto: IT COMUNICACIÓN

Descripción contacto: Agencia

Teléfono de contacto: 93.362.10.34





Imágenes

https://static.comunicae.com/photos/nota...

Pie de foto: VPS

Autor: VPS España

https://static.comunicae.com/photos/nota...

Pie de foto: Logo VPS

Autor: VPS España