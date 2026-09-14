wiReply realiza un análisis de más de un millón de reseñas de negocios en Google

Análisis de opiniones de clientes en negocios locales. Imagen ilustrativa generada con IA. - IMAGEN GENERADA CON IA / OPENAI / WIREPLY

(Información remitida por la empresa firmante)

Lo que los clientes cuentan y lo que los negocios muestran en Google

Una valoración alta puede convivir con una experiencia mejorable. Una ficha visible también puede dejar sin responder preguntas que ayudan a decidir una visita o una compra.

Mataró, 14 de septiembre de 2026.

En wiReply hemos analizado más de un millón de reseñas y hemos incorporado datos reales de optimización y rendimiento de los perfiles de empresa en Google. Nuestra principal conclusión es que las estrellas, los comentarios y la información de la ficha aportan respuestas diferentes y complementarias.

Una media de 4,59 con mucho que contar

El 90,3% de las reseñas tiene cuatro o cinco estrellas. Las opiniones de una y dos estrellas representan el 6,3%. La valoración general es positiva, pero su distribución ayuda a distinguir la satisfacción mayoritaria de los puntos que requieren atención.

Más de 713.000 comentarios permiten ir más allá de la nota. Explican qué se valora, qué provoca decepción y qué información resulta útil para la siguiente persona que está eligiendo dónde ir.

Cuatro estrellas también esconden oportunidades

El análisis de sentimiento revela que el 43,9% de las reseñas de cuatro estrellas de la submuestra etiquetada contiene alguna señal negativa. Este indicador ayuda a localizar oportunidades de mejora y a priorizar la lectura del comentario.

Se cuentan reseñas con al menos una etiqueta negativa entre las que disponen de etiquetas positivas o negativas.

En las de cinco estrellas, la proporción es del 3,8%. La satisfacción y la crítica pueden aparecer en la misma opinión: un cliente puede recomendar un negocio y, a la vez, mencionar una espera, un precio o una instalación que mejoraría.

Los temas pueden coincidir en una misma reseña. Una señal negativa puede reflejar una incidencia, una preferencia o una situación ya resuelta; su significado se confirma leyendo el texto.

Las opiniones críticas explican más

Las reseñas de una y dos estrellas son el 6,3% del total, pero concentran el 21,6% de todos los caracteres escritos. Su peso en la conversación es mucho mayor que su peso en el reparto de estrellas.

Una reseña de una estrella tiene una extensión mediana de 264 caracteres, frente a 74 en las de cinco: unas 3,6 veces más. Esto aporta espacio para describir la secuencia de una incidencia, la respuesta recibida o una expectativa que no se cumplió.

La atención y el trato, entre los aspectos más comentados

La atención y el trato aparecen en el 50,8% de los comentarios en español. Entre las valoraciones positivas, su presencia sube al 52,9%. Es una de las dimensiones más visibles de la experiencia que los clientes deciden contar.

El precio aparece en el 22,4% de los comentarios negativos, frente al 6,7% de los positivos. La espera y la rapidez pasan del 5,6% al 16,8%. En ambos casos, el tema tiene aproximadamente tres veces más presencia entre las valoraciones negativas.

La lectura práctica es concreta: revisar cómo se comunica el precio y cómo se gestiona la espera ayuda a trabajar dos asuntos frecuentes en los comentarios críticos. Mencionar un tema no siempre implica quejarse de él; la frase completa aclara el sentido.

Las reseñas muestran qué necesita saber el cliente

Los comentarios sirven también para elegir qué explicar mejor en Google. Si los clientes hablan de aparcamiento, opciones alimentarias o visitas con niños, esos temas merecen una comprobación en la información del negocio.

Una reseña no demuestra por sí sola que falte un dato en la ficha. Indica qué revisar. Si el servicio existe y no está explicado, completamos la información; si el comentario describe un fallo real, la mejora debe hacerse también en la operación del negocio.

La nueva extracción añade una oportunidad medible a esta lectura: el 50,5% de las fichas que permiten configurar servicios no tiene ninguno registrado. Hay margen para describir mejor una oferta que el cliente puede estar buscando.

Seis de cada diez interacciones son para saber cómo llegar

El 61,0% de las interacciones registradas corresponde a solicitudes de indicaciones. Los clics hacia la web representan el 26,4% y los clics para llamar, el 8,0%. El resto reúne otras interacciones contabilizadas por el indicador agregado.

El perfil situado en la mediana registra 12.764 visualizaciones en 30 días. La mediana de acciones por cada 100 visualizaciones es 5,97. Este cociente sirve para seguir la respuesta a la visibilidad; no equivale a una tasa de ventas ni de clientes únicos.

Nuestra conclusión es trabajar las tres dimensiones juntas: mejorar la experiencia que describen las reseñas, explicar con precisión la oferta en la ficha y comprobar qué interacciones genera. Una media alta no elimina la necesidad de las otras dos tareas.

Sobre el análisis

Estudio propio de wiReply sobre reseñas únicas y datos de perfiles gestionados en la plataforma. Los temas se identifican en comentarios en español; el sentimiento utiliza la submuestra con etiquetas disponibles. La optimización y el rendimiento proceden de una extracción de producción, conservando datos válidos aunque tengan una actualización pendiente. Cada indicador usa su base disponible y las ventanas de rendimiento duran 30 días, con cierres distintos. Los resultados describen el conjunto analizado y las asociaciones no demuestran causalidad. Cifras redondeadas.