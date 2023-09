Worksport firma un acuerdo a largo plazo con un cliente para un producto de la fábrica de EE.UU.

(Información remitida por la empresa firmante)

West Seneca, NY , 19 de septiembre de 2023.

También prevé unas ventas anuales de 16.000.000 de dólares, lo que supone un crecimiento y una demanda significativos en la fábrica de NY

Worksport Ltd. ("Worksport" o la "Empresa") ("Worksport" o la "Empresa") (Nasdaq:WKSP; WKSPW) anuncia que ha firmado un acuerdo de suministro a largo plazo con un revendedor líder del mercado de recambios de automoción en EE.UU. En virtud de este acuerdo, Worksport está en vías de obtener de este único cliente unas ventas anuales estimadas en 16.000.000 USD de sus avanzadas cubiertas de plegado duro y plegado blando. Aunque las ventas estimadas de 16 millones de dólares se basan en la previsión del cliente sobre una base anualizada, esta estimación no incluye las expectativas del cliente de crecimiento interanual de las ventas. El acuerdo es el resultado de las muestras proporcionadas y aprobadas previamente por este cliente. Este importante paso se produce tras el reciente inicio de la fabricación en las instalaciones de Worksport en el oeste de Nueva York, después de recibir un importante pedido de 1,6 millones de dólares para sus fundas rígidas plegables y otro de 720.000 dólares para las versiones blandas plegables, ambos del mismo cliente.



En línea con este impulso positivo y el aumento de la demanda, Worksport ha esbozado sus intenciones estratégicas de ampliar sus capacidades de fabricación. La empresa ha anunciado iniciativas para adoptar la robótica y la automatización en sus procesos, con planes para ampliar las líneas de montaje de una a la formidable cifra de cuatro.



Steven Rossi, CEO de Worksport, expresó con convicción: "nuestros ojos están puestos en el crecimiento, la positividad del flujo de caja y los beneficios en un futuro muy próximo, junto con poner nuestro producto de alta calidad en manos de los propietarios de camionetas".



Reforzando la posición de la empresa como innovadora en tecnologías limpias, Worksport se prepara para introducir la cubierta solar SOLIS, integrada con su pionero sistema de baterías COR. Tras la colaboración de la empresa con Hyundai, numerosos fabricantes de automóviles han expresado su interés por la cubierta SOLIS, y las conversaciones avanzan actualmente.



Rossi añade: "nuestra trayectoria, desde la mejora de nuestras capacidades de fabricación hasta el lanzamiento de productos innovadores como la cubierta solar SOLIS y el sistema de baterías COR, pone de manifiesto los importantes avances que hemos realizado. Somos optimistas sobre lo que nos depara el futuro".



Para más información, se puede visitar: https://investors.worksport.com/



Acerca de Worksport

Worksport Ltd. (Nasdaq: WKSP; WKSPW), a través de sus filiales, diseña, desarrolla, fabrica y es propietaria de la propiedad intelectual de una serie de cubiertas tonneau, integraciones solares y soluciones de energía verdaderamente verde basadas en hidrógeno NP (no parasitario) para los sectores de la energía limpia, sostenible y de la automoción. Worksport pretende capitalizar el creciente cambio de mentalidad de los consumidores hacia la integración de energías limpias con sus soluciones solares patentadas, sistemas móviles de almacenamiento de energía (ESS) y tecnología NP (no parasitaria) basada en el hidrógeno. Para más información, se puede visitar investors.worksport.com.



Conectar con Worksport

Se pueden seguir las cuentas de redes sociales de la empresa en Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube e Instagram (colectivamente, las "cuentas"), cuyos enlaces son enlaces a sitios web externos de terceros, así como suscribirse a los boletines informativos de la empresa en investors.worksport.com. La empresa no respalda, garantiza la exactitud ni acepta responsabilidad alguna por ningún contenido de estos sitios web de terceros que no sea contenido publicado por la Empresa.



Worksport se esfuerza por proporcionar actualizaciones frecuentes de sus operaciones a su comunidad de inversores, clientes y consumidores para mantener el máximo nivel de visibilidad.



Los inversores y otras personas deben tener en cuenta que la empresa anuncia información financiera importante a sus inversores a través de su sitio web de relaciones con los inversores, comunicados de prensa, archivos de la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") y conferencias telefónicas públicas y webcasts. La empresa también utiliza las cuentas para anunciar noticias de la empresa y otra información. La información compartida en las Cuentas podría considerarse información material. Por ello, la empresa anima a los inversores, a los medios de comunicación y a otras personas a revisar la información que la empresa publica en las cuentas.



Con el fin de cumplir con la Regulación FD, la compañía no divulga selectivamente información material no pública en ninguna cuenta. Si existe alguna información financiera significativa, la política de la empresa es divulgarla ampliamente al público a través de un comunicado de prensa o una presentación ante la SEC antes de publicarla en una de las cuentas.







Contacto

Nombre contacto: Steven Obadiah

Descripción contacto: Worksport Ltd.

Teléfono de contacto: 1 888 554 8789