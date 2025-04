World Compliance Association reúne a más de 500 compliance officers en su III Congreso Internacional

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de abril de 2025 —World Compliance Association (WCA) ha celebrado el III Congreso Internacional de Compliance Officers los días 2 (Barcelona) y 3 (Madrid), y que ha contado como conferenciantes magistrales con Daniel R. Alonso —exfiscal federal en EE.UU., reconocido por su labor contra la delincuencia financiera y su experiencia como consultor técnico en películas de Scorsese y Spielberg como The Irishman, The Wolf of Wall Street y The Post— y con Ramón “Moncho” Sabella —empresario y superviviente del Accidente de los Andes—, así como con numerosos compliance officers de empresas de renombre como Amazon, Grup Mediapro, Nissan o Mango.

Inaugurado el Congreso por la Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, María Eugenia Gay, durante estos dos días expertos de España y Latinoamérica han abordado los desafíos actuales del cumplimiento normativo en un contexto global en constante cambio y con incidencias en diferentes sectores.

En ese sentido, Daniel R. Alonso ha analizado las políticas del Presidente de EE.UU Donald Trump y su orden de suspensión de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), lo que considera una batalla entre diferentes políticas exteriores y la aplicación de la ley: “Trump cree que la FCPA es un obstáculo para la política exterior de EE.UU (…) cree que se ha abusado de la ley, por lo que estamos en un momento de hostilidad hacia la misma.”. Señala la importancia de que las empresas no renuncien al compliance anticorrupción incluso cuando los estándares globales hayan cambiado.

Para ello, la figura del compliance officer es fundamental. El Vicepresidente de WCA, Iván Martínez ha señalado “la importancia y el protagonismo central que ha adquirido en las organizaciones la posición del Compliance Officer, que ha evolucionado en pocos años en España desde una visión meramente legal-penal hacia un enfoque integrador. Hoy en día, esta función se orienta a la protección frente a múltiples amenazas y riesgos en materia de cumplimiento que pueden comprometer la sostenibilidad y el valor de la organización. Ha dejado de ser una función reactiva para convertirse en una labor proactiva, dinámica y generadora de valor.”

Un Congreso que, según José Luis Casero, Director General de WCA “debate y pone en valor el presente y futuro de una profesión fundamental en tiempos geopolíticos inciertos”, y en el que hemos podido ver desde diferentes ángulos aspectos sobre sistemas internos de información y su impacto laboral, los conflictos de interés y sus riesgos ocultos; la diligencia debida en la cadena de suministro; compliance y sostenibilidad; la necesaria autonomía y las estrategias del responsable de cumplimiento o la revolución de la Inteligencia Artificial y sus consecuencias en el cumplimiento normativo.

Un Congreso Internacional donde WCA ha puesto en valor como el Compliance supone una ventaja indudable para las organizaciones —reducción o eliminación de responsabilidad penal de las empresas, detección y corrección de mala praxis en directivos y empleados, disminución de coste de seguros, ventajas en la licitación pública e internacional…—, para los clientes —trabajar con proveedores no expuestos, menores riesgos en mercados extranjeros, …—, y para el mercado —organizaciones más comprometidas, transparencia, generación de confianza, compromiso y contribución a la igualdad y justicia social. Todo ello contando con el respaldo de algunos de los principales bufetes de abogados de España como Gómez Acebo & Pombo, EJASO y Baker Mckenzie; consultorías como FTI Consulting; soluciones de cumplimiento normativo como Formalize y EQS; o entidades de certificación internacional como Staregister.

Sobre la World Compliance Association

La World Compliance Association es una organización internacional sin ánimo de lucro, compuesta por profesionales y entidades del ámbito del cumplimiento normativo, la prevención del blanqueo de capitales, la ética empresarial y la integridad institucional. Su objetivo es fomentar una cultura de cumplimiento y buenas prácticas tanto en el sector público como privado.

Para más información

Jaime Domínguez

worldcomplianceassociation.com

Responsable de Comunicación

comunicacion@worldcomplianceassociation....

Contacto

Nombre del emisor: World Compliance Association

Descripción de contacto: Gabinete Periodístico

Email de contacto: comunicados@prensaymedios.com