Worldline impulsa la nueva era del Contact Center con su solución de IA

Worldline [Euronext: WLN], líder europeo en servicios de pago, participa en el evento e-Commerce, CX & AI Meetings (4 y 5 de febrero, Marbella) presentando su plataforma CX Suite

Madrid, 3 de febrero de 2026.-El 28,7% de las empresas españolas ya utiliza IA conversacional y las grandes organizaciones aceleran su adopción. Pero en un mercado donde los chatbots y la IA generativa han alcanzado su madurez, el reto ya no es implantar tecnología, sino convertirla en resultados reales para el negocio y la experiencia de cliente.



En este contexto, Worldline presenta Worldline CX Suite, su plataforma avanzada de experiencia de cliente basada en IA híbrida, automatización omnicanal y asistencia inteligente al agente, diseñada para reducir fricciones, mejorar la satisfacción del cliente y optimizar los costes operativos.



La solución gestiona más de 3.000 millones de interacciones al año, de las cuales 73 millones se gestionan con inteligencia artificial y conecta a más de 100.000 agentes a nivel global, permitiendo:



• Alcanzar un 95% de resolución en primer contacto.



• Incrementar la productividad de los agentes.



• Reducir los costes del Contact Center.



De la IA experimental a la IA que genera valor

Las organizaciones demandan hoy experiencias más ágiles, personalizadas y coherentes en todos los canales, sin renunciar al control, la calidad ni a la confianza del cliente.



Worldline CX Suite responde a esta necesidad combinando:



• IA tradicional y generativa



• Agentes conversacionales avanzados



• Automatización inteligente de voz y canales escritos



• Analítica en tiempo real y gobernanza del dato



• Asistencia al agente en tiempo real



• Orquestación por IA



El resultado es un modelo de atención que elimina tareas de bajo valor, reduce la carga operativa de los equipos y garantiza que cada interacción llegue al recurso más adecuado, en el momento justo.



Worldline en el centro de la conversación CX & AI

Durante el mes de febrero, Worldline compartirá esta visión en dos citas clave:



• e-Commerce, CX & AI Meetings (4 y 5 de febrero, Marbella), con reuniones one to one con decisores del sector y demostraciones en directo.



• Evento exclusivo en Madrid (19 de febrero), junto a Google Cloud, centrado en casos reales de IA generativa aplicada a productividad, innovación y nuevos productos.

