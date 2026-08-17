WorldSkills Shanghái 2026 presenta a su segundo grupo de Embajadores de los Sueños

Segundo grupo de Embajadores de los Sueños - WORLDSKILLS SHANGHÁI 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

La Oficina Ejecutiva de WorldSkills Shanghái 2026 ha nombrado "Embajadores de los Sueños" a seis profesionales altamente cualificados para transmitir la idea de que "aprender un oficio puede cambiar tu futuro"

Madrid, 17 de agosto de 2026.- Con motivo del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, celebrado el 15 de julio, la Oficina Ejecutiva de WorldSkills Shanghái 2026 anunció el nombramiento de seis "Grandes Artesanos Nacionales" y participantes de WorldSkills —Wang Shuqun, Liu Xinru, Cao Jiahao, Zhu Lixuan, Yang Lingzhi y Wu Jiani— como integrantes del segundo grupo de Embajadores de los Sueños de WorldSkills Shanghái 2026. El objetivo es que su ejemplo sirva de inspiración, fomente la pasión por los oficios y anime a más jóvenes a formarse en una profesión.

Este segundo grupo recoge el testigo de los diez primeros Embajadores de los Sueños de WorldSkills Shanghái 2026, presentados en septiembre del año pasado durante el acto que dio inicio a la cuenta atrás para la competición. Especializados en montaje aeroespacial, desarrollo de software, arte floral, pastelería y confitería, recepción hotelera y servicio de restaurante, los seis nuevos embajadores están llevando el talento profesional chino a nuevas cotas en el panorama internacional.

Wang Shuqun es técnico aeroespacial sénior y dirige el equipo encargado de montar los mecanismos de acoplamiento de las naves espaciales tripuladas en la Planta 149 de la Octava Academia, perteneciente a la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China. Tras dieciséis años de esfuerzo, él y su equipo lograron superar los retos técnicos del acoplamiento espacial y contribuyeron al primer "beso espacial" de China: el encuentro y acoplamiento de la nave Shenzhou-8 con el módulo Tiangong-1 en 2011.

Liu Xinru, profesora del Instituto Técnico Wuzhong de Suzhou, obtuvo la primera medalla de oro de China en la categoría de Pastelería y Confitería en la 47.ª Competición WorldSkills.

Cao Jiahao, profesor del Instituto Técnico de Suzhou, obtuvo la medalla de oro en la especialidad de Desarrollo de Aplicaciones de Software en la 47.ª Competición WorldSkills, lo que supuso la primera medalla de oro de China en esta categoría.

Zhu Lixuan, profesora de la Escuela de Gestión de la Información de Shanghái, recibió una Medalla a la Excelencia en la categoría de Recepción Hotelera en la 47.ª Competición WorldSkills, la primera medalla de China en esta categoría.

Yang Lingzhi, profesora del Instituto Profesional de Agricultura y Silvicultura de Shanghái, creció en una zona montañosa de la provincia de Guizhou. Su pasión por las plantas la llevó a perseguir su sueño de dedicarse al arte floral y a obtener una Medalla a la Excelencia en la Edición Especial de WorldSkills 2022.

Wu Jiani, sobrecargo de China Eastern Airlines y directora de un centro de perfeccionamiento profesional, recibió una Medalla a la Excelencia en la categoría de Servicio de Restaurante en la 45.ª Competición WorldSkills, logrando así el mejor resultado de China hasta la fecha en esta categoría.

La Oficina Ejecutiva de WorldSkills Shanghái 2026 señaló que las historias de estos Embajadores de los Sueños demuestran que aprender un oficio puede cambiar el futuro. Su ejemplo sirve de inspiración a los jóvenes y contribuye a formar a una nueva generación de profesionales y "Grandes Artesanos Nacionales".

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