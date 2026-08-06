XCharge: cinco retos para la electrificación de las flotas comerciales en España

Imagen Los cinco retos para la electrificación de las flotas - XCharge

(Información remitida por la empresa firmante)

Los vehículos que forman parte de flotas comerciales y empresas de alquiler suponen el 53% de los nuevos vehículos electrificados matriculados en el país

Madrid, 6 de agosto de 2026.- Las flotas comerciales y empresas de alquiler ya representan más de la mitad de todas las compras de vehículos electrificados nuevos en España, incluyendo los vehículos eléctricos puros y los híbridos enchufables. Sólo en 2025, las matriculaciones totales de vehículos eléctricos alcanzaron las 254.000 unidades, lo que supone un aumento interanual del 90% según AEDIVE.



A medida que las flotas comerciales ganan cuota de mercado, la infraestructura de recarga para uso profesional cobra cada vez más importancia. Sin embargo, su evolución se enfrenta a cinco retos principales para las empresas de transporte, logística, reparto y otros sectores, incluyendo desde la potencia de red hasta la gestión inteligente de los puntos de recarga:



Potencia disponible: Uno de los primeros retos a los que se enfrentan las empresas a la hora de electrificar sus flotas es garantizar un acceso eficiente a la red eléctrica. Los centros logísticos y las flotas urbanas necesitan recargar docenas de vehículos simultáneamente, generando una demanda que la red de distribución no siempre puede absorber sin costosas ampliaciones. La tecnología Battery-Integrated Charging resuelve este cuello de botella almacenando energía en horas de baja demanda y liberándola durante los picos de recarga.



Picos de demanda y factura eléctrica: En los depósitos de flotas, la recarga simultánea al finalizar la jornada genera picos de potencia que disparan la factura eléctrica. El software de gestión dinámica de carga (DLM) puede distribuir automáticamente la energía entre los puntos disponibles, priorizando según la carga de cada vehículo, la hora de salida programada y el precio de la electricidad en distintas franjas horarias.



Interoperabilidad, asignatura pendiente: Las flotas comerciales operan con vehículos de distintos fabricantes, en diversas ubicaciones y con diferentes sistemas de gestión de tráfico y telemática. El marco regulatorio europeo avanza hacia la interoperabilidad, pero aún falta una armonización real de estándares de recarga inteligente. Los cargadores diseñados bajo protocolo OCPP y con APIs abiertas pueden integrarse con las principales plataformas de gestión de flotas y telemática.



Transporte pesado, nueva escala de potencia: Las furgonetas eléctricas de reparto urbano tienen unas necesidades de recarga muy distintas a los camiones de distribución de largo recorrido o los autobuses de flota, que requieren cargadores ultrarrápidos con una potencia de carga continua durante una hora igual o superior a los 400 kW y probados en las condiciones más extremas para los hubs ubicados en las autopistas.



La IA como ‘operador’ de la flota: La optimización de la recarga de la flota requiere equilibrar una amplia gama de variables -como el precio de la electricidad, la disponibilidad de energías renovables, el estado de los vehículos y los intervalos de funcionamiento- que resultan difíciles de gestionar manualmente. La IA agéntica puede actuar como operador analizando la estrategia de recarga más eficaz para cada vehículo y facilitando la supervisión remota en tiempo real, las alertas de mantenimiento predictivo y el análisis de la rentabilidad por punto de recarga.



"Desde nuestro centro técnico europeo ubicado en Madrid, en colaboración con el laboratorio de I+D de Hamburgo, trabajamos con operadores de flotas y CPOs para ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades reales del transporte privado y comercial, incluyendo sistemas de recarga con batería integrada y cargadores ultrarrápidos de alta potencia que resuelven las limitaciones de la red eléctrica, optimizan el uso de la energía y hacen que la electrificación de las flotas sea más práctica, escalable y eficiente", concluye Javier Lázaro, Director de Ventas de XCharge Europe.

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