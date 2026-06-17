XCharge presenta en Power2Drive Europe la nueva estación C7, su cargador ultrarrápido de hasta 480 kW

Nueva estación C7 de XCharge - XCharge

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo sistema busca responder a la creciente demanda de infraestructuras de recarga de alta potencia por parte de los operadores en Europa, ofreciendo soluciones más eficientes, escalables y fáciles de desplegar

Madrid, 17 de junio de 2026.- XCHG Limited ("XCharge" o la "Compañía") (Nasdaq: XCH), empresa especializada en soluciones integradas de carga para vehículos eléctricos y energía, presenta la nueva generación de su estación de carga ultrarrápida C7 de corriente continua en la feria Power2Drive Europe, que se celebra en Múnich.



Con una potencia de hasta 480 kW para responder a la creciente demanda en Europa de soluciones de carga más potentes, flexibles y fáciles de gestionar, el nuevo modelo se apoya en la experiencia adquirida en proyectos ya en funcionamiento junto a algunos de los principales operadores de puntos de recarga del mercado. Un ejemplo es la colaboración con EnBW, la empresa que gestiona la mayor red pública de carga rápida de Alemania, que ya utiliza C7 en sus instalaciones y ha incorporado recientemente a XCharge a su lista oficial de proveedores.



Alcanzar una potencia de carga de hasta 480 kW no depende únicamente de incorporar componentes más potentes, sino de diseñar un sistema capaz de gestionar de forma eficiente grandes volúmenes de energía. Para ello, incorpora avances en gestión térmica, distribución de potencia y sistemas de control, optimizando el rendimiento del cargador sin comprometer su eficiencia operativa.



Todas las soluciones de XCharge incorporan la ciberseguridad desde su diseño. En este sentido, la nueva gama integra comunicaciones cifradas y actualizaciones remotas seguras OTA (Over-The-Air), con el objetivo de proteger las operaciones de carga y reforzar la fiabilidad de la infraestructura pública de recarga. Asimismo, el sistema es compatible con los principales estándares del sector, como OCPP 2.0.1, ISO 15118 Plug & Charge y VDV 261, lo que facilita su integración con vehículos, plataformas de gestión y operadores. De este modo, se simplifica el despliegue y la operación de redes de carga a gran escala.



El nuevo sistema C7 está diseñado para entornos que requieren alta potencia de carga, uso sencillo y un funcionamiento fiable en el día a día, como estaciones de recarga públicas, flotas comerciales o aparcamientos de centros comerciales, entre otros. Entre sus principales características destacan el diseño de doble salida, la gestión integrada de los cables y la disponibilidad de cables HPC refrigerados por líquido o por aire, lo que mejora la experiencia de uso y refuerza la fiabilidad del sistema.



Con esta nueva generación seguimos evolucionando una solución de carga rápida ya consolidada", explica Albina Iljasov, Co-CEO de XCharge. "En Europa existe una fuerte demanda de infraestructuras de carga en corriente continua de alto rendimiento, fáciles de operar, integrar y utilizar. La mayor potencia de la C7 y sus mejoras funcionales responden precisamente a estas necesidades".



Plataforma mejorada para una mayor fiabilidad

La nueva generación de la C7 está especialmente diseñada para aplicaciones que requieren tiempos de carga reducidos y una alta disponibilidad del punto de recarga. Además, refuerza su compatibilidad electromagnética (EMC, Electromagnetic Compatibility) gracias a un concepto de blindaje multicapa, diseñado y validado de forma integral, que mejora el aislamiento de los componentes clave. Asimismo, su arquitectura de control optimizada contribuye a un funcionamiento más estable y fiable del sistema en su conjunto.



La gestión térmica adaptativa de la C7 ajusta de forma dinámica la velocidad de los ventiladores en función de la temperatura de los módulos, las condiciones ambientales y la carga de potencia. Esto permite mantener la estabilidad térmica en distintos escenarios de operación, minimizar el impacto de las fluctuaciones de temperatura desde el inicio y garantizar un rendimiento constante a largo plazo.



Evolución adicional para el mercado europeo

Como resultado, la nueva C7 destaca por una arquitectura de plataforma más robusta, una gestión térmica mejorada, módulos de potencia escalables y una mayor facilidad de mantenimiento. Para los operadores, esto se traduce en una solución de carga de mayor potencia, diseñada para ofrecer un funcionamiento fiable a largo plazo en entornos de alta rotación. Con esta actualización, XCharge refuerza su oferta de carga rápida de corriente continua en Europa y contribuye a desarrollar una infraestructura de recarga más fiable y escalable.

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Emisor: XCHG Limited

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