YACIERTAS analiza cómo superar la cuesta de enero

Enero vuelve a poner en evidencia una realidad que se repite año tras año en miles de hogares españoles. La conocida "cuesta de enero" no es solo consecuencia de los excesos navideños, sino el reflejo de un problema mucho más profundo: la falta de planificación y de educación financiera en la economía familiar

Según datos del Banco de España y del Instituto Nacional de Estadística (INE), más del 35 % de los hogares reconoce tener dificultades para llegar a fin de mes, mientras que la tasa de ahorro familiar continúa situándose por debajo de la media europea. A este contexto se suma otro factor clave: España se encuentra entre los países de la OCDE con menor nivel de conocimientos financieros básicos, una carencia que tiene consecuencias directas en la toma de decisiones económicas.



"La mayoría de las personas no tiene un problema puntual de gasto en enero, sino una falta de visión global sobre su economía", explica Rebeca Cabanellas, asesora financiera y CEO de YACIERTAS, empresa especializada en hipotecas y asesoramiento financiero independiente. "Cuando no se sabe cuánto puedes permitirte, cualquier imprevisto se convierte en un problema".



Decisiones mal informadas que pasan factura

Esta falta de educación financiera se traduce en errores frecuentes: la contratación de préstamos asumidos sin calcular la capacidad de devolución, productos financieros poco adecuados o duplicidad de seguros innecesarios y, según señala la experta, "lo más importante es la falta de diferenciación entre la deuda buena y la mala", entendiéndose por buena aquella que se planifica y en la que se apoya para su crecimiento económico, como son las hipotecas. Y definiendo deuda mala, la que ahoga poco a poco en consumo y lujos improvisados, como ocurre con el uso de las tarjetas de crédito que, además, soportan altos tipos de interés. "Te encuentras con familias que han firmado decisiones importantes sin comprender del todo lo que implicaban. No por irresponsabilidad, sino por falta de información clara y acompañamiento", señala Cabanellas.



El problema se hace especialmente visible en decisiones estructurales como la compra de vivienda, que ha experimentado un aumento de precio considerable en la última década, y, por tanto, su acceso a la misma. Y para los afortunados que ya son propietarios, la subida del euríbor en estos últimos años ha puesto en jaque a miles de familias que contrataron hipotecas sin asesoramiento profesional, confiando únicamente en la oferta bancaria. Financiaciones mal planteadas, sobreendeudamiento o falta de previsión convierten lo que debería ser un proyecto de vida en una fuente constante de estrés financiero.



"Muchas personas descubren demasiado tarde que no sabían realmente qué estaban firmando, y reconocen que no tenían un plan definido ni habían analizado la situación, sino que actuaron por impulso. El impacto no se nota el primer mes, sino años después", advierte la experta.



Planificación frente a improvisación

Frente a este escenario, el asesoramiento financiero independiente gana peso como herramienta de prevención. "Contar con un profesional que analice la economía familiar, ayude a planificar el ahorro y anticipe riesgos ya no es un lujo. Es una necesidad", afirma Cabanellas. "La diferencia entre sobrevivir mes a mes o construir estabilidad está en la planificación".



Desde YACIERTAS defienden un enfoque basado en el análisis personalizado y la independencia de entidades bancarias. "El trabajo del equipo consiste en ayudar a las personas a entender su situación y tomar decisiones con lógica adaptada a su realidad". "No vendemos productos, sino estrategia para el crecimiento y estabilidad de los hogares", explica su CEO.



Un cambio necesario

La cuesta de enero, coinciden los expertos, no debería repetirse cada año. Informarse, planificar con antelación y contar con acompañamiento profesional puede marcar un antes y un después en la economía doméstica. "El verdadero propósito de año nuevo debería ser dejar de improvisar con el dinero", concluye Rebeca Cabanellas. "Cuando entiendes los números, recuperas el control".



Sobre YACIERTAS

YACIERTAS es una empresa de asesoramiento financiero independiente especializada en hipotecas, finanzas personales y planificación patrimonial para particulares.

