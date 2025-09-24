Yeasy, el SaaS español que lidera la gestión para barberías

(Información remitida por la empresa firmante)

Fundada en España por un equipo de emprendedores, con Adrián Rodríguez (31) como CEO y uno de sus fundadores, Yeasy nace del sector de la barbería, pero su impacto va mucho más allá: tecnología, formación, inteligencia artificial y generación de clientes con un modelo integral que la convierte en una de las compañías SaaS de mayor crecimiento en el país.

Yeasy es un SaaS de origen y capital 100% español que está viviendo un crecimiento acelerado en el mercado. Creada en España por un grupo de emprendedores, con Adrián Rodríguez (31) al frente como CEO y cofundador, la compañía se ha consolidado como un referente en el sector de la barbería y al mismo tiempo como una de las startups tecnológicas más prometedoras de España. Con más de 1.000.000 de reservas gestionadas, cientos de negocios activos y el respaldo de la comunidad profesional, Yeasy atrae cada vez más la atención de medios, partners e inversores.

Lo que diferencia a Yeasy es su visión integral. Aunque nació para dar respuesta a un sector específico —el de las barberías—, su propuesta va mucho más allá del software de reservas: ofrece tecnología avanzada, formación continua, inteligencia artificial aplicada en todos los campos de la empresa y la capacidad de derivar clientes directamente a los negocios gracias a la fuerza de su marca.

Este enfoque la ha convertido en un modelo de SaaS con gran proyección dentro y fuera de España. Con un equipo de embajadores referentes en el sector, el reconocimiento como Mejor Herramienta de Gestión para Barberías en 2024 y la organización en mayo de Showcase for Barbers, el mayor evento europeo de barbería de 2025 con más de 800 profesionales reunidos en Madrid, Yeasy demuestra que desde España es posible construir soluciones SaaS de talla internacional.

“Empecé como barbero en Salar, (Granada), un pueblo pequeño y hoy tengo la suerte de liderar una empresa tecnológica que ayuda a miles de profesionales a crecer”, explica Adrián Rodríguez, CEO y cofundador de Yeasy. “El barbero no necesita solo un software, sino una plataforma de gestión para barberías con la que se sienta identificado, que automatice procesos y resuelva los problemas reales de su día a día, con un soporte cercano y humano. Yeasy existe para que cada negocio tenga tecnología, formación y clientes que le ayuden a crecer de verdad”.

Con su crecimiento exponencial, más de un millón de reservas gestionadas y una hoja de ruta marcada por la expansión internacional y la innovación en inteligencia artificial, Yeasy se posiciona hoy no solo como la plataforma líder en barbería, sino como una de las empresas SaaS españolas más prometedoras, con el objetivo de convertirse en un referente global en tecnología aplicada a la gestión y crecimiento de negocios.

