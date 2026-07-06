YippySolar impulsa una nueva generación de energía inteligente, eficiente y segura para el norte de España - YippySolar

(Información remitida por la empresa firmante)

Oviedo, 6 de julio de 2026.- La compañía asturiana YippySolar ha anunciado una nueva iniciativa para impulsar la adopción de soluciones energéticas inteligentes en Asturias, Cantabria y Galicia, incorporando tecnologías de última generación diseñadas específicamente para las condiciones climáticas del norte de España.

La iniciativa nace gracias a la colaboración estratégica entre YippySolar y Plug & Play Energy, distribuidor especializado en material fotovoltaico y soluciones energéticas avanzadas. Esta colaboración permite acercar al mercado residencial una nueva generación de sistemas energéticos que integran energía solar, almacenamiento energético, sistemas de respaldo e inteligencia artificial en una única plataforma.

Con este acuerdo, YippySolar refuerza su posicionamiento como una de las empresas de referencia en el desarrollo de soluciones energéticas inteligentes para el norte de España, consolidando una propuesta operativa orientada al mercado residencial y adaptada a las necesidades reales de las viviendas de Asturias, Cantabria y Galicia.

La compañía asturiana avanza así en una estrategia centrada en ofrecer soluciones completas, seguras y eficientes, capaces de responder a un nuevo perfil de consumidor que busca mayor independencia energética, ahorro, control del consumo y tecnologías preparadas para el futuro.

Las soluciones incorporadas permiten monitorizar y gestionar en tiempo real la producción, el almacenamiento y el consumo energético de la vivienda, optimizando automáticamente el uso de la energía disponible y favoreciendo una mayor independencia energética.

Uno de los aspectos más destacados de esta tecnología es su combinación de seguridad, eficiencia e inteligencia artificial. Los sistemas han sido diseñados para ofrecer altos niveles de protección, supervisión continua y una gestión energética avanzada capaz de adaptarse a los hábitos de consumo de cada hogar.

Coincidiendo con la temporada estival, YippySolar ha puesto en marcha una campaña especial para propietarios de viviendas de Asturias, Cantabria y Galicia interesados en incorporar soluciones energéticas de alta eficiencia.

Esta campaña supone un paso más en la expansión operativa de YippySolar en el norte de España, reforzando su presencia en zonas residenciales donde la eficiencia energética, el autoconsumo, el almacenamiento y la electrificación del hogar están adquiriendo un papel cada vez más relevante.

Para YippySolar, el futuro del sector residencial pasa por transformar las viviendas en hogares inteligentes, capaces de generar, almacenar y gestionar su propia energía.

YippySolar desarrolla soluciones energéticas integrales para viviendas, incluyendo instalaciones fotovoltaicas, baterías inteligentes, sistemas de respaldo energético, cargadores para vehículo eléctrico, sistemas de aerotermia y gestión energética avanzada, con el objetivo de conseguir hogares más eficientes, seguros y preparados para el futuro.

Con esta iniciativa, YippySolar consolida una propuesta diferencial en el sector residencial: energía solar con tecnología avanzada, almacenamiento, respaldo, movilidad eléctrica, aerotermia y gestión inteligente, todo integrado en una experiencia energética más completa, segura y adaptada a la realidad del norte de España.

Emisor: YippySolar



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