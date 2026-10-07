Yunbit participará en Logistics & Automation y HR Expo 2026 con su plataforma de gestión intregral

Yunbit en Logistics & Automation y HR Expo 26 - Yunbit S.L.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 07 de octubre de 2026.- La compañía española estará presente en noviembre en dos ferias de IFEMA Madrid dedicadas a sectores distintos —logística y recursos humanos—, áreas que su plataforma cubre desde un único entorno y una única base de datos

Yunbit, empresa española de software de gestión empresarial, participará este mes de noviembre en dos de las principales citas profesionales del calendario ferial español: Logistics & Automation, los días 11 y 12 y HR Expo, los días 18 y 19, ambas en IFEMA Madrid. La presencia en dos eventos de perfiles tan diferentes responde al modelo de producto de la compañía: una plataforma de soluciones integrada en la que la gestión logística, la de personas y el resto de áreas del negocio comparten el mismo dato.



Una plataforma, dos sectores

Yunbit dispone de una plataforma modular que integra ERP, gestión de almacén (SGA), CRM, mantenimiento de activos (GMAO), Recursos Humanos y eCommerce. Cada módulo responde a las necesidades específicas de su área, pero todos operan sobre la misma información, sin duplicidades ni integraciones entre sistemas independientes.



Este enfoque permite a la compañía dirigirse a interlocutores muy distintos —responsables de operaciones y cadena de suministro, por un lado, y directores de personas, por otro— con una misma propuesta de fondo.



"Que podamos estar en una feria de logística y, una semana después, en una de recursos humanos, dice mucho de cómo está construido Yunbit. No son dos productos distintos, sino dos áreas de una misma plataforma. El almacén, la producción, las ventas y las personas forman parte de la misma operación, y deben gestionarse con el mismo dato", afirma Juan Conde, CEO de Yunbit.



Logistics & Automation: el almacén conectado con el resto del negocio

En Logistics & Automation, el encuentro de referencia en España para la logística, la cadena de suministro y la intralogística, Yunbit mostrará su sistema de gestión de almacén (SGA) y su conexión directa con compras, ventas, facturación y comercio electrónico, así como la gestión de recursos humanos relacionados, su planificación y disponibilidad. El objetivo es que el movimiento de mercancía tenga reflejo inmediato en la gestión económica y comercial de la empresa.



"En logística, cada minuto de retraso en la información tiene un coste. Cuando el almacén trabaja sobre la misma plataforma que el resto de la empresa, la trazabilidad y la toma de decisiones mejoran de forma tangible", señala Conde.



HR Expo: gestión de personas integrada en la operación

En HR Expo, que celebra su tercera edición con pabellón propio en IFEMA Madrid, la compañía presentará su solución de recursos humanos: gestión de plantilla, turnos, ausencias, registro de jornada y portal del empleado, con especial atención al cumplimiento normativo.



"La gestión de personas no puede vivir aislada. Los turnos, las ausencias o el registro de jornada afectan directamente a la planificación del almacén, del taller o del servicio al cliente. Integrarlos en la misma plataforma evita errores y da a los responsables de RR. HH. una visión real de la operación", explica el CEO.



Seguridad y cumplimiento como base común

Ambas soluciones comparten la misma base tecnológica: software desarrollado en España, alojado en infraestructura europea y alineado con el marco regulatorio comunitario. Yunbit cuenta con la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y con la ISO/IEC 27001, garantías especialmente relevantes en ámbitos que gestionan datos operativos y personales sensibles.



Dónde encontrar a Yunbit



• Logistics & Automation 2026: 11 y 12 de noviembre de 2026 - IFEMA Madrid (pabellones 2, 4 y 6) - Stand 4B05.



• HR Expo 2026: 18 y 19 de noviembre de 2026 - IFEMA Madrid - Stand 2D29.



Las empresas interesadas pueden concertar una reunión con el equipo de Yunbit durante cualquiera de los dos eventos escribiendo a comercial@yunbit.es



Acerca de Yunbit

Yunbit es una compañía española de software de gestión empresarial con sedes en Madrid y Jerez de la Frontera. Su plataforma integra en un único entorno ERP, gestión de almacén (SGA), CRM, mantenimiento (GMAO), recursos humanos y eCommerce, con módulos especializados por área de negocio. Desarrollada en España y alojada en infraestructura europea, cuenta con las certificaciones ENS e ISO/IEC 27001. Más información en www.yunbit.es.





Emisor: Yunbit

Nombre contacto: María Cumplido

Descripción contacto: Yunbit S.L.

Teléfono de contacto: +34 91 102 15 70