Zen Kannon impulsa la práctica de meditación en Barcelona con sesiones presenciales y formato online

Zen Kannon - Zen Kannon

Barcelona, 18 de diciembre de 2025.-

En un contexto donde el bienestar mental y la necesidad de espacios de calma cobran cada vez más protagonismo, la meditación se ha consolidado como una herramienta eficaz para recuperar el equilibrio interior. Entre las distintas tradiciones, el zen destaca por su enfoque directo, su profundidad filosófica y la simplicidad de su práctica. En este escenario, Zen Kannon se ha posicionado como una de las propuestas más consolidadas en el ámbito de la meditación en Barcelona, ofreciendo sesiones tanto presenciales como online dirigidas por un maestro zen.

Con sede en el centro de la ciudad, Zen Kannon combina el rigor de la tradición Soto Zen con una adaptación a los ritmos y necesidades de la vida urbana. Su objetivo es facilitar el acceso a la práctica meditativa a todo aquel que desee iniciarse o profundizar en ella, sin importar su experiencia previa. La estructura del centro permite elegir entre práctica presencial diaria en el dojo o conexión remota mediante una modalidad online establecida, que reproduce en directo la sesión grupal.

Meditación en grupo con guía directa y compromiso constante

Las sesiones de Zen Kannon están dirigidas por el maestro zen Lluís Nansen, quien supervisa la práctica, ofrece orientación personalizada y mantiene entrevistas regulares con los practicantes. El acompañamiento directo por parte de un maestro es uno de los pilares del enfoque del centro, ya que permite avanzar en la práctica con criterio, resolver dudas, y trabajar los obstáculos personales que surgen en la meditación a medio y largo plazo.

La meditación presencial está especialmente recomendada para quienes se inician, ya que permite una inmersión más completa en los aspectos formales y rituales del zen. Estos elementos favorecen la observación del ego, los hábitos mentales y los patrones automáticos. El dojo ofrece sesiones regulares, talleres, cursos de introducción, retiros y jornadas intensivas (zazenkai), lo que permite integrar la práctica en diferentes niveles de compromiso.

Por otro lado, la modalidad online se ha convertido en una opción accesible y eficaz para quienes no pueden desplazarse hasta el dojo con frecuencia. La conexión en tiempo real permite experimentar la concentración del grupo, recibir enseñanzas y mantener la continuidad de la práctica desde casa. Esta opción es especialmente valorada por meditadores que residen lejos o que atraviesan momentos en los que la presencialidad no es viable.

Un espacio de proximidad para practicar meditación en Barcelona

Zen Kannon representa una forma contemporánea de acercarse al zen, sin renunciar a la profundidad de su origen. El centro combina estructura, seguimiento y comunidad, tres elementos clave para sostener una práctica meditativa en el tiempo. Su propuesta permite al practicante sentirse acompañado y comprometido, independientemente de la modalidad elegida.

En un momento donde abundan las fórmulas rápidas y los enfoques superficiales, el trabajo de Zen Kannon reafirma el valor de una práctica sostenida, guiada y abierta a la experiencia personal. Con su doble modalidad de meditación en Barcelona, presencial y online, el centro facilita el acceso a un camino transformador, cultivando la atención, el silencio y una relación más consciente con la vida cotidiana.

