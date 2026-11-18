Miguel Ángel Carcelén (Zeolos) y Adrián Quílez (Novantin) - Zeolos Engineering

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de noviembre de 2026.- Dónde repostar, con qué tarjeta hacerlo, qué carga aceptar y a qué precio: el jefe de tráfico toma cada día decenas de decisiones que, con márgenes tan estrechos, marcan la diferencia entre ganar o perder dinero. Zeolos, especializada en gestión de emisiones para el sector logístico, lanza con Novantin tres agentes de inteligencia artificial para ayudarle a acertar. Con los costes del Ministerio de Transportes, eso supone un ahorro de cerca de 6.000 euros al año por camión

Un sector que factura más y gana menos

El transporte y la logística en España ganaron en 2024 apenas 2,6 euros por cada 100 facturados, medio punto menos que en 2023, según los Libros Blancos de Transporte XXI, que analizan las cuentas de más de 7.200 empresas. Así, un camión que factura 260.000 euros al año deja unos 6.760 euros de beneficio.



La rentabilidad se juega en decisiones diarias que casi nadie revisa. La primera es el combustible: en un camión frigorífico de transporte internacional supone 84.882 euros al año, casi un tercio del coste, según el Observatorio de Costes del Ministerio de Transportes de julio de 2026. Con el gasóleo cerca de 1,90 euros por litro, las flotas usan varias tarjetas con precios distintos por red y país.



La segunda, los kilómetros en vacío: uno de cada diez en el transporte internacional. La tercera, el precio de las cargas: el Observatorio sitúa el coste medio de un frigorífico internacional en 1,73 euros por kilómetro, pero cada flota tiene el suyo, y el jefe de tráfico decide en minutos si una oferta compensa.



La IA, al servicio del jefe de tráfico

Para ese trabajo, Zeolos tiene en producción tres agentes de IA para empresas de transporte, programas que analizan los datos de la flota y proponen decisiones concretas que el jefe de tráfico revisa y aprueba. El agente de combustible indica en qué estación repostar y con qué tarjeta en cada país, y audita las facturas contra el precio pactado. El de cargas propone qué carga dar a cada camión para ganar margen y busca cargas de retorno en las bolsas de cargas. Y el de huella de carbono traduce el ahorro de combustible en emisiones reducidas, de modo que la optimización de la flota pasa a ser una de las acciones de su plan de descarbonización.



Aplicado a los costes del Observatorio, pagar un 1 % menos por litro supone unos 820 euros por camión y año; reducir una décima parte los kilómetros en vacío, unos 1.070 euros; ganar media hora por servicio libera más de 70 horas al año, unos 3.600 euros si se dedican a nuevos servicios, y cobrar diez días antes, otros 420 euros. En total, cerca de 6.000 euros, casi el 90 % del beneficio anual del camión.



"La mayoría de las empresas de transporte no saben cuánto les cuesta de verdad cada servicio. La IA no sustituye al jefe de tráfico: le da los números que necesita para decidir", explica Miguel Ángel Carcelén, CEO de Zeolos.



Una alianza para llegar a los transportistas

El despliegue corre a cargo de Novantin, especialistas en automatización para empresas, que conecta los agentes con lo que cada compañía ya usa: tarjetas de combustible, TMS, correo, WhatsApp, bolsas de cargas y facturación. "La clave es trabajar con lo que la empresa ya tiene, sin cambiar de proveedor ni instalar nada en los camiones", señala Adrián Quílez, CEO de Novantin.



Zeolos llevará sus agentes de IA para empresas de transporte al sector a través de las federaciones de transportistas con las que colabora, que agrupan a más de 5.000 empresas.



Cifras calculadas con los costes del Observatorio del Ministerio de Transportes (julio de 2026) para un frigorífico internacional de 150.000 km anuales.

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