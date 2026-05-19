Zoca.es recibe en el Senado el Premio de Internet en la categoría de Transformación Digital

Premiados en la Gala de los Premios de Internet, Senado. - Irene Medina

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa gallega, fundada en 1997 y especializada en tecnología reacondicionada y economía circular, fue reconocida durante la Gala de los Premios de Internet celebrada el 18 de mayo en el Senado de España, con motivo del Día Mundial de Internet

Madrid, 19 de mayo de 2026.- Zoca.es, la plataforma de venta online de informática reacondicionada, ha sido galardonada con el Premio de Internet 2026 en la categoría de Transformación Digital, Tiendas Online, en la Gala de los Premios de internet celebrada el 18 de mayo en el Senado de España, en el Día Mundial de Internet. El galardón fue entregado por Javier Maroto, vicepresidente del Senado, en una gala de referencia del ecosistema digital español.



Los Premios de Internet, organizados por la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) y el Comité de Impulso del Día Mundial de Internet integrado por 64 organizaciones del sector, recibieron 272 candidaturas y 43.000 votos. El lema de esta edición fue "Sostenibilidad en la era digital".



En el ámbito de Transformación Digital, Zoca obtuvo el reconocimiento junto a otros cuatro galardonados: Maldita.es, el proyecto CermIA del Cermi, el Plan Nacional de Algoritmos Verdes (PNAV) y Caudal.es. Cinco iniciativas que, desde ángulos distintos (periodismo de verificación, inteligencia artificial ética, sostenibilidad computacional, digitalización agrícola y tecnología reacondicionada), representan lo mejor de la transformación digital en España en 2026.



Durante la recogida del premio, Francisco Freire, uno de los socios fundadores de Zoca.es, explicó que "hace 29 años abrimos una pequeña tienda de informática en A Coruña convencidos de que la tecnología podía tener una segunda vida. Hoy, más de 40.000 clientes confían en Zoca.es y en una forma más inteligente, accesible y sostenible de consumir tecnología".



Tres décadas apostando por la economía circular en tecnología

Zoca.es, empresa española fundada en 1997 y con sede en el Polígono Industrial de Bergondo (A Coruña). Con casi tres décadas de actividad, la compañía es una de las referencias del sector del reacondicionamiento y venta de equipos informáticos, especializada en ofrecer tecnología bajo los principios de la sostenibilidad y economía circular.



La actividad de Zoca se centra en la recuperación, reacondicionamiento y reutilización de equipos informáticos, contribuyendo a reducir los residuos electrónicos (RAEE) y a democratizar el acceso a tecnología profesional, tanto para empresas como para particulares. Con más de 40.000 clientes y presencia creciente en distintos mercados europeos, la compañía forma parte del Grupo Digalco, organización gallega especializada en distribución tecnológica, reacondicionamiento informático y gestión circular de activos tecnológicos.



Un reconocimiento al sector del reacondicionado

El Premio de Internet es el galardón de referencia del ecosistema digital español, convocado anualmente por la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) con motivo del Día Mundial de Internet celebrado cada 17 de mayo y entregado en el Senado de España. En su edición de 2026, los premios reconocieron proyectos e iniciativas bajo el lema "Sostenibilidad en la era digital", poniendo en valor aquellas organizaciones que impulsan un uso de la tecnología más responsable, accesible e inclusivo.



Para Zoca, el galardón supone un respaldo institucional tanto a su trayectoria como al conjunto del sector del reacondicionado en España: un modelo empresarial en el que sostenibilidad, tecnología y accesibilidad no son conceptos separados, sino parte de una misma visión empresarial que lleva casi tres décadas demostrando su viabilidad y su impacto.

Contacto

Emisor: Zoca.es

Nombre contacto: Alba Villaverde Presedo

Descripción contacto: Coordinadora de comunicación

Teléfono de contacto: 981 97 56 21