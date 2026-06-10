Zucchetti destaca la importancia de anticiparse a Veri*Factu con soluciones para el nuevo marco normativo

Zucchetti en el Panel de Expertos de ERP Summit 2026 - Zucchetti Spain

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía ha participado en ERP Summit 2026 junto a su partner Expert One, en una jornada en la que ha analizado los principales retos que plantea Veri*Factu y la importancia de que las empresas se anticipen a los nuevos requisitos normativos

Madrid, 10 de junio de 2026.- Zucchetti Spain ha participado hoy en ERP Summit 2026, uno de los encuentros de referencia sobre tecnología y gestión empresarial, celebrado en el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo, en Madrid. El fabricante de software ha estado acompañando a su partner Expert One, especialista en la implantación de Solmicro ERP, la solución de gestión empresarial de Zucchetti Spain.



En el marco del ERP Summit, Zucchetti Spain ha participado en el panel de expertos "Veri*Factu no es opcional. Cómo convertirlo en ventaja, sí", un debate en el que se han abordado los retos normativos, tecnológicos y de gestión que plantea la adaptación al nuevo sistema de facturación.



Durante la sesión, la compañía ha destacado que Veri*Factu debe entenderse no solo como una obligación normativa, sino también como una oportunidad para avanzar en la digitalización de los procesos empresariales, mejorar la trazabilidad de la información y reforzar la eficiencia en la gestión.



"Las empresas que se anticipen a Veri*Factu no solo cumplirán con la normativa con mayores garantías, sino que estarán mejor preparadas para revisar sus procesos, mejorar la calidad de sus datos y avanzar hacia una gestión más eficiente y conectada", señala Pedro Piñón, director de Cumplimiento Normativo de Zucchetti Spain.



Para facilitar esta adaptación, Zucchetti Spain dispone de una completa gama de soluciones Veri*Factu Ready, preparadas para cubrir las necesidades de todo tipo de empresas: desde su histórico Solmicro ERP para medianas y grandes organizaciones, hasta Solmicro ERP Smart, su versión simplificada con tecnología Solmicro, pensada para pequeñas empresas y autónomos. Todas sus soluciones ERP y de facturación incorporan las funcionalidades necesarias para cumplir con los nuevos requisitos normativos y mantener actualizados los procesos de facturación ante el nuevo escenario legal.



Con más de 35 años de experiencia en el desarrollo de software empresarial, Zucchetti Spain mantiene su compromiso con la innovación y la anticipación a las necesidades de las empresas, ofreciendo soluciones que evolucionan con los cambios normativos, tecnológicos y de gestión. Un compromiso que hoy se refleja en sus soluciones preparadas para acompañar a las organizaciones en su adaptación a Veri*Factu y a la Facturación Electrónica.



Sobre Zucchetti

Con más de 40 años de historia, 1.250 M € de facturación en 2024 y 9.500 empleados, el Grupo Zucchetti es uno de los principales fabricantes de software de Europa y la primera compañía italiana de software desde 2006. Está presente en 15 países y cuenta con un amplio porfolio de soluciones de gestión empresarial, RR. HH., ERP, automatización, IoT, TPV, robótica, control de accesos y videovigilancia.



Zucchetti Spain, con más de 35 años de experiencia en el sector TI, más de 300 empleados, un canal de partners con 300 profesionales certificados, 24,5 M € de facturación en 2025 y más de 4.000 clientes, desarrolla y comercializa una amplia oferta tecnológica: ERP, MES, BI, SGA, planificación de la producción, gestión de la cadena de suministro, RR. HH., nómina, movilidad, automatización documental y ciberseguridad. Ha sido reconocida por su firme apuesta por la innovación desde sus centros de I+D+i locales.

Contacto

Emisor: Zucchetti Spain

Nombre contacto: Eva Mirás

Descripción contacto: Directora Comercial y de Marketing

Teléfono de contacto: 94 427 13 62