Zunder impulsará la movilidad eléctrica en el Eco Rally 2026, reforzando su presencia internacional

Madrid, 26 de febrero de 2026.- Zunder, operador líder de infraestructura de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos en el sur de Europa, anuncia su participación en el Eco Rally 2026 como patrocinador oficial de uno de los equipos impulsados por Vecttor, compañía del grupo Cabify, junto con BYD y la asociación de usuarios AUVE. La presencia de Zunder en esta competición internacional, integrada en la Copa FIA de Eco Rally y en el Campeonato de España de Energías Alternativas (CEEA), refuerza el compromiso de la compañía con la electrificación del parque de vehículos, y con las iniciativas que promueven una movilidad eficiente y libre de emisiones.

El Eco Rally es una disciplina donde priman la eficiencia energética y la conducción más exigente. Más allá de la velocidad, el campeonato pone a prueba la capacidad de los vehículos eléctricos para optimizar su consumo y demostrar su rendimiento en entornos reales de conducción. En este contexto, Zunder acompaña al equipo liderado por Gonzalo Iglesias, Rebeca Araújo, Tomás Brito y Sonia Ordás en una temporada que recorrerá España, Portugal y Mónaco, incluyendo citas como el E-Rallye Montecarlo.

Para Zunder, esta participación va más allá del patrocinio deportivo. Supone una oportunidad para compartir con otras empresas el reto de visibilizar cómo la movilidad eléctrica no tiene barreras, ni siquiera en la competición, y cómo la infraestructura de carga de alta potencia es un pilar esencial para el desarrollo de la movilidad eléctrica, tanto en el día a día de los usuarios como en entornos de alta exigencia técnica. La participación en el Eco Rally 2026 de la FIA conecta de forma directa con la presencia de Zunder en los países que forman parte del calendario deportivo, como son España, Portugal y Francia, mercados estratégicos donde la compañía ya está desplegando su red de recarga ultrarrápida en los principales corredores de movilidad.

Para Daniel Pérez, CEO y cofundador de Zunder, “cada día conectamos a miles de conductores con nuestra mejor energía. Ahora llevamos ese mismo reto a la competición, de la mano del equipo formado por BYD, AUVE, Cabify y Zunder. Y personalmente, será un honor representar al equipo pilotando en la icónica y exigente prueba del Eco Rally de Montecarlo”.

La temporada arranca el próximo 27 de febrero, con un calendario muy exigente

La temporada para la escudería de Vecttor, donde se integra el equipo en el que participa Zunder, arrancará en el Eco Rally de la Comunitat Valenciana el 27 de febrero, abriendo el calendario de pruebas. El salto internacional será en el Eco Rally de Portugal, para volver posteriormente a España y disputar las pruebas de Cantabria, Llanes y A Coruña. Y en octubre, llega la prueba más icónica y más representativa de la temporada, con el emblemático E-Rallye Montecarlo, el escenario más prestigioso del mundo en su categoría. Un calendario muy exigente y completo en el que los equipos y los pilotos intentarán estar en lo más alto de la tabla.

Para Zunder, la presencia en esta competición representa el impulso necesario para acelerar la adopción del vehículo eléctrico en el deporte y en la sociedad. Y para ello resulta imprescindible contar con un gran despliegue de infraestructuras de carga que, como la red de Zunder, den solución a los usuarios a través de la máxima potencia, todas las facilidades de pago y con la mejor experiencia al cliente.

Vecttor es una empresa filial del grupo Cabify y promotor de la escudería, es la empresa líder de transporte urbano de pasajeros de vehículos con conductor, con presencia en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Málaga.

