Publicado 09/08/2019 12:22:35 CET

El director de la promotora internacional By Nok en Madrid, José Francisco Ruiz, galardonado con un Prenamo - ANDE

Actualmente, se sitúa como la quinta mayor promotora de España en metros cuadrados y unidades vendidas, así como la primera en la Costa del Sol

El director de la promotora internacional By Nok en Madrid, José Francisco Ruiz, ha sido galardonado en la disciplina de 'Excelencia Profesional' en la X edición de los Premios Nacionales a la Moda y a la Excelencia Empresarial (Prenamo 2019), celebrada en Madrid.

El directivo de la sede madrileña de la promotora internacional, que ostenta la marca 'B8 Architecture', ha declarado que comparte este premio con toda la familia By Nok "sin quienes no habría sido posible", ya que "gracias al esfuerzo como equipo estamos consiguiendo grandes metas".

Según han reconocido desde la Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores (ANDE), organizadores del certamen, "José Francisco Ruiz está al frente de una de las empresas más prestigiosas en el desarrollo de proyectos arquitectónicos de lujo y número uno en el sector ya que, como no podría ser de otra manera, las grandes empresas se rodean de los mejores profesionales".

Ruiz ha declarado que "este premio es un reconocimiento al trabajo y el buen hacer, un empujón en el camino que te indica que vas en la dirección correcta". Asimismo, ha añadido que "supone una gran alegría y recompensa y, como dice nuestro eslogan 'Infinitum is not the limit'".

A su juicio, la clave del éxito a lo largo de estos años ha sido entender que "precisamente la excelencia la marca el cliente y ello nos ha posicionado como sello de calidad a nivel nacional", ha anotado Ruiz.

Para seguir creciendo y evolucionando ha señalado que "el punto fuerte es romper el mercado". Tanto es así que, según ha contado, el CEO de la empresa vendió en una tarde de sábado a través de un grupo de WhatsApp la inversión de 100 villas de una promoción, "lo que demuestra confianza en nuestro producto". Actualmente se sitúa como la quinta mayor promotora de España en metros cuadrados y unidades vendidas, así como la primera en la Costa del Sol.

El valor añadido de By Nok reside en su forma de trabajo y en el equipo que reúne a todos los profesionales necesarios para facilitar la labor al inversor y al cliente. En este sentido, Ruiz ha comentado que se encargan de todo y que, con una plantilla de más de 600 personas, ofrecen la solución a todos los pasos previos de forma gratuita y sin ningún compromiso, lo que "ahorra mucho tiempo y facilita la toma de decisiones", ha reconocido. Además, "a esto hay que sumarle unos diseños de arquitectura y unos acabados que destacan del resto y son reconocidos por nuestros clientes".

EN 2018, EL VOLUMEN DE NEGOCIO FUE DE 350 MILLONES

Los datos económicos avalan la trayectoria de By Nok, así, en 2018 realizaron 316 villas y 308 apartamentos con un equivalente de 230.000 metros cuadrados, además de 71 proyectos de arquitectura. Esto supuso un volumen de negocio de unos 350 millones de euros. Actualmente, el objetivo marcado por la empresa hasta 2020 es iniciar promociones nacionales e internacionales en las que tienen previsto invertir 550 millones de euros.

En este sentido, Ruiz ha explicado que tienen la opción de financiación del 100 por cien, en la que se utilizan fondos propios y da como resultado un margen de beneficio anual del 65 por ciento, mientras que el inversor conserva su activo. Así, si el desarrollo no se lleva a cabo, se devuelve todo el dinero, lo que reduce enormemente el riesgo para ellos. Sin embargo, ha señalado que "ningún inversor ha pedido la devolución hasta el momento, todos han confiado en nosotros y nos han aportado el total de la inversión".

En este aspecto, By Nok ofrece garantías bancarias, la empresa asume el riesgo y cada inversor tiene su propiedad, no una fracción de un activo compartido con otros. Asimismo, "nos comprometemos a buscar las mejores ubicaciones, a utilizar materiales de primera calidad y así superar a nuestros competidores".

By Nok fue fundada en 2013 en Marbella por su CEO Armando Gómez y está posicionada como la promotora líder de la Costa del Sol. Actualmente está construyendo 162 villas de lujo con vistas al mar, además de estar desarrollando distintos proyectos en más de diez países.