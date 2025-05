La 137ª edición de la Feria de Cantón amplía las redes de los fabricantes de artículos de pesca

(Información remitida por la empresa firmante)

GUANGZHOU, China, 5 de mayo de 2025/PRNewswire/ -- En una época en la que las aficiones de nicho están entrando rápidamente en la corriente dominante, las industrias que antes se consideraban tradicionales están experimentando una transformación rápida y significativa. La pesca, asociada durante mucho tiempo a las salidas de ocio de las generaciones mayores, se ha convertido en un sector dinámico y tecnológico. Este cambio está impulsando a más fabricantes a expandirse más allá de los círculos especializados de pesca profesional y atraer a una base de consumidores más amplia. Para muchos, la Feria de Importación y Exportación de China (Feria de Cantón) se ha convertido en la puerta de acceso a nuevos mercados y compradores mundiales.

En la sección de Deportes, Viajes y Productos Recreativos de la 137ª Feria de Cantón, celebrada del 1 al 5 de mayo de 2025, los compradores descubrieron mucho más que aparejos convencionales. La oferta abarcaba desde cañas de pescar básicas de todos los niveles de precios hasta flotadores electrónicos avanzados y equipos especializados diseñados para categorías emergentes como la pesca de altura y la pesca en hielo. El mensaje era claro: la pesca moderna se basa en la precisión, la innovación y en ofrecer una experiencia refinada al aire libre.

Taizhou Source One International Co., Ltd. es un ejemplo de esta evolución. La empresa presentó una serie de productos para la pesca en hielo, entre ellos barrenas eléctricas capaces de perforar agujeros limpios en cuestión de segundos, incluso en condiciones extremas bajo cero. Esta innovación aumenta tanto la eficacia como la seguridad, haciendo más accesible la pesca en hielo a aficionados de todos los niveles. Nuestra línea de pesca en el hielo ya es popular en Estados Unidos, Canadá y Rusia, afirmó Stella Wang, directora de ventas de Source One. Ahora, queremos entrar en el mercado del norte de Europa, y la Feria de Cantón es una plataforma para estas oportunidades.

Fujian Doofar Outdoor Sporting Goods Co., Ltd., fabricante de yates y equipos para deportes acuáticos, también se está subiendo a la ola del auge de la pesca. Este año se centra en los kayaks de pesca, y presenta dos modelos en la feria: un kayak rígido y duradero y una versión hinchable a pedales. Ambos ofrecen sistemas de dirección y asiento simplificados, que garantizan una experiencia de uso sin esfuerzo. La pesca debe ser una cuestión de diversión, no de complejidad, indicó Daniel Shen, director de ventas. Aunque nuestros principales mercados son Estados Unidos y Australia, la Feria de Cantón nos permite conectar con bases de clientes más amplias y compradores de alto nivel, lo que nos ayuda a acceder a nuevas regiones.

Guangdong Boatman Electronics Co., Ltd, hizo su debut en la Feria de Cantón esta sesión. La empresa se centraba tradicionalmente en el mercado europeo y solía participar en ferias especializadas en pesca. Con la intención de expandirse a los países de la Iniciativa Belt and Road, Boatman aprovecha la Feria para llegar a los distribuidores de las regiones emergentes. Sus productos estrella, una serie de embarcaciones de cebo, demostraron la eficacia de la Feria para dar a conocer innovaciones especializadas. Sólo el primer día, el producto atrajo a docenas de compradores y generó solicitudes de muestras de clientes de Alemania, Australia y Mauricio.

A medida que los productos nicho ganan adeptos en todo el mundo, la Feria de Cantón ha demostrado ser una poderosa plataforma para los fabricantes que buscan ampliar su escala más allá de las fronteras tradicionales. Al poner en contacto a las marcas con un amplio espectro de compradores internacionales, la Feria ayuda a los segmentos emergentes, como los aparejos de pesca avanzados, a encontrar nuevos compradores, entrar en nuevos mercados y navegar por el cambiante panorama de la demanda de los consumidores mundiales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2679054/image_969985_35585631.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-137-edicion-de-la-feria-de-canton-amplia-las-redes-de-los-fabricantes-de-articulos-de-pesca-302445930.html