La 137ª Feria de Cantón registra un auge en el mercado de juguetes para todas las edades

GUANGZHOU, China, 2 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- La tercera fase de la 137ª Feria de Importación y Exportación de China (Feria de Cantón), celebrada del 1 al 5 de mayo, cuenta con 11.759 expositores de exportación bajo el lema "Una vida mejor". El evento muestra la dinámica cambiante de la industria juguetera mundial, destacando cómo los fabricantes chinos están respondiendo y moldeando la creciente demanda de juguetes que atraen no solo a los niños, sino a los consumidores de todas las edades.

Huada Toy Co., Ltd., de la ciudad de Shantou y área de Chenghai, empresa con amplia experiencia en la fabricación y exportación de bloques de construcción de plástico, presentó en su stand una vibrante pared de flores realistas, construida íntegramente con bloques de construcción de plástico. Esta creativa instalación no solo atrajo miradas, sino que también destacó la última línea de productos de la compañía, que reinventa los bloques de construcción como una decoración elegante y digna de exhibición. La serie floral presentada ofrece a los usuarios la satisfacción de un ensamblaje manual combinado con el atractivo estético de flores artificiales realistas. Una vez terminadas, estas piezas pueden usarse como elegantes adornos en hogares u oficinas, conectando la creatividad lúdica con el diseño práctico.

"Esta colección refleja la evolución de los juguetes", afirmó Chen Xiaowei, subdirector de marketing de la empresa. "Ya no son solo para niños. Observamos una tendencia creciente entre los jóvenes adultos que disfrutan del proceso de construcción y la belleza del producto final". Según la empresa, su submarca PANLOS está diseñada específicamente para este público, dirigida a consumidores de entre 18 y 35 años.

Por su parte, Guangdong SYMA Model Aircraft Industrial Co., Ltd. atrajo la atención con su última gama de juguetes aéreos, que incluye helicópteros teledirigidos, drones plegables y acrobacias. Equipados con sensores inteligentes y funciones de acrobacias con un solo toque, estos productos ofrecen una puerta de entrada accesible tanto para principiantes como para aficionados experimentados, para usuarios de todas las edades, ya sean niños o adultos. Huang Zebin, director de marketing de SYMA, destacó que lanzan constantemente nuevos productos en la Feria de Cantón. "Dada la magnitud del evento y la diversidad de compradores internacionales que atrae, la Feria suele ofrecer oportunidades inesperadas que superan nuestras expectativas iniciales", señaló.

La creciente popularidad de los juguetes para todas las edades refleja una tendencia hacia preferencias de consumo más basadas en la experiencia y más atractivas emocionalmente, lo que impulsa a las empresas a replantear los límites tradicionales de los productos y a descubrir nuevas oportunidades de crecimiento. Con un fuerte enfoque en el diseño avanzado, la fabricación de precisión y la innovación centrada en el usuario, los proveedores chinos se encuentran en una posición privilegiada para liderar y expandirse en este mercado global en rápido crecimiento.

