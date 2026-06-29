4DMedical recibe la aprobación de la TGA para CT:VQ™ y su introducción en Australia

(Información remitida por la empresa firmante)

-4DMedical recibe la aprobación de la TGA para CT:VQ™, introduciendo la imagen de ventilación-perfusión sin contraste en Australia

Imagen de ventilación-perfusión sin contraste: a partir de tomografías computarizadas de tórax de rutina

MELBOURNE, Australia, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- 4DMedical Limited (ASX: 4DX), el líder mundial en imágenes respiratorias avanzadas, anunció hoy que la tecnología CT:VQ™ cuenta con la aprobación de la Administración de Productos Terapéuticos (TGA) y está incluida en el Registro Australiano de Productos Terapéuticos (ARTG), lo que permite su implementación comercial en toda Australia.

CT:VQ™ permite a los médicos acceder a imágenes y datos de ventilación y perfusión derivados directamente de tomografías computarizadas de tórax rutinarias sin contraste. CT:VQ™ proporciona información funcional regional del pulmón sin necesidad de agentes de contraste inyectados, radiotrazadores ni infraestructura especializada de medicina nuclear.

"La aprobación de la TGA marca un hito importante para el diagnóstico respiratorio en nuestro mercado", afirmó Andreas Fouras, fundador, director general y consejero delegado de 4DMedical.

"Como la primera y única solución de imágenes de ventilación-perfusión basada en TC sin contraste, CT:VQ™ ofrece a los profesionales sanitarios información funcional detallada del pulmón utilizando la infraestructura ya disponible en todo el sistema sanitario. Además, la alta densidad de escáneres de TC en Australia la convierte en un mercado atractivo para su amplia implementación".

La tomografía computarizada de ventilación-perfusión suele requerir equipos de medicina nuclear específicos, radiotrazadores y flujos de trabajo operativos especializados. Sin embargo, CT:VQ™ ofrece una alternativa basada en software que integra exploraciones realizadas con la infraestructura de TC existente, lo que podría ampliar el acceso a la evaluación funcional pulmonar en una gama más amplia de entornos sanitarios.

La aprobación de CT:VQ™ se produce en un momento en que los sistemas sanitarios buscan cada vez más tecnologías escalables y asequibles que amplíen las capacidades diagnósticas aprovechando los recursos de imagen existentes. Utilizando la infraestructura de TC estándar ya disponible en Australia, CT:VQ™ puede ampliar el acceso a la imagen pulmonar funcional en entornos metropolitanos, regionales y rurales. CT:VQ™ puede ser especialmente valioso tanto para centros que carecen de servicios de medicina nuclear in situ como para hospitales y centros de imagen que sí los tienen, al ayudar a preservar la capacidad de medicina nuclear para sus otros servicios diagnósticos y terapéuticos.

Desde que recibió la aprobación de la FDA en 2025, CT:VQ™ se ha implementado en instituciones líderes de EE.UU., incluidas Stanford, Cleveland Clinic, UC San Diego Health, University of Chicago Medicine, University of Miami y SimonMed, una de las redes privadas de radiología ambulatoria más grandes de Estados Unidos.

Acerca de 4DMedical

4DMedical Limited (ASX:4DX) es una empresa global de tecnología médica que está revolucionando la atención respiratoria con imágenes avanzadas e inteligencia artificial. Su tecnología patentada XV Technology transforma las exploraciones estándar en información funcional y detallada que permite a los médicos detectar, diagnosticar y monitorizar enfermedades pulmonares de forma más temprana y con mayor precisión.

La creciente cartera de software de 4DMedical incluye el software de análisis de ventilación pulmonar XV (XV LVAS), aprobado por la FDA, CT LVAS™ y la innovadora solución CT:VQ™, diseñada para establecer nuevos estándares en imágenes cardiotorácicas mediante la combinación de análisis de ventilación y perfusión.

Ofrecidas sin problemas a través de un modelo de software como servicio (SaaS), las soluciones de 4DMedical se integran en la infraestructura hospitalaria existente, mejorando la productividad de los médicos y permitiendo una atención al paciente más personalizada. Con la incorporación de capacidades avanzadas de IA gracias a la adquisición de Imbio en 2023 y la de contextflow en 2026, 4DMedical continúa ampliando los límites de las imágenes médicas para redefinir la comprensión y el tratamiento de las enfermedades respiratorias en todo el mundo.

Preguntas frecuentes

¿Qué es CT:VQ™?

CT:VQ™ es una solución de imagen de ventilación-perfusión sin contraste que obtiene información sobre la función pulmonar regional a partir de tomografías computarizadas (TC) de tórax de rutina.

¿En qué se diferencia CT:VQ™ de una exploración V/Q tradicional?

A diferencia de la imagen de ventilación-perfusión convencional de medicina nuclear, CT:VQ™ no requiere radiotrazadores, agentes de contraste inyectados, cámaras especializadas ni infraestructura específica de medicina nuclear. Utiliza exploraciones realizadas con recursos de imagen de TC existentes para generar información funcional pulmonar.

¿CT:VQ™ requiere agentes de contraste o materiales radiactivos?

No. CT:VQ™ es una solución de imagen sin contraste que no requiere agentes de contraste inyectados, radiotrazadores inhalados ni isótopos radiactivos.

¿Por qué es importante la aprobación de la TGA?

La aprobación de la TGA permite la comercialización de CT:VQ™ en toda Australia y facilita un mayor acceso a la imagen funcional pulmonar mediante la infraestructura de TC ya disponible en centros sanitarios de todo el país.

¿Dónde está aprobado y en uso CT:VQ™?

CT:VQ™ cuenta con la autorización regulatoria en Australia, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda. Se ha implementado en importantes sistemas de salud estadounidenses, como Stanford, Cleveland Clinic, UC San Diego Health, University of Chicago Medicine, University of Miami y SimonMed, una de las mayores redes privadas de radiología ambulatoria de Estados Unidos.

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