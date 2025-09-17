El 91 % de los médicos y dietistas europeos cree que los niveles de consumo de carne es perjudicial

(Información remitida por la empresa firmante)

-Madre Brava: El 91 % de los médicos y dietistas europeos cree los niveles de consumo de carne en Europa es perjudicial para la salud, según una encuesta

El 95 % solicita advertencias sanitarias sobre la carne roja y procesada.

LONDRES, 17 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Nueve de cada diez médicos y dietistas en Europa creen que el consumo promedio de carne en Europa ya supera los niveles saludables, según una nueva encuesta encargada por Madre Brava.

La encuesta, realizada a 600 profesionales de la salud en Reino Unido, Alemania, Francia, España e Italia, también reveló que un asombroso 95 % cree que se deberían introducir advertencias sanitarias sobre la carne roja y procesada, y un 84 % coincide en que el consumo general de carne es un problema de salud pública y necesita una reforma.

Hubo una preocupación casi unánime (92 %) de que las dietas ricas en carne roja y procesada estén relacionadas con el cáncer y las enfermedades cardíacas, y (90 %) contribuyen a un mayor gasto en unos sistemas de salud ya sobrecargados.

Los resultados también revelan una profunda inquietud sobre el poder de la industria. Más del 70 % de los encuestados afirmó que la industria cárnica socava la evidencia científica, y casi el 90 % cree que las grandes empresas alimentarias ejercen demasiada influencia sobre las políticas alimentarias nacionales.

Médicos y dietistas instan a un cambio sistémico en las instituciones públicas. Una abrumadora mayoría (87 %) afirmó que lugares públicos como escuelas y hospitales deberían servir menos carne, mientras que el 82 % afirmó que los gobiernos no invierten en la promoción de dietas ricas en vegetales como base de la salud pública.

"Los profesionales sanitarios de toda Europa están profundamente preocupados por el consumo excesivo de carne. Este consumo excesivo implica que las personas contraigan enfermedades prevenibles, como cardiopatías y cáncer, y padezcan una salud precaria innecesaria."

"Necesitamos medidas, tanto de los supermercados que configuran nuestros sistemas alimentarios como de los gobiernos, para reequilibrar nuestras dietas. Esto incluye añadir más proteínas vegetales. No se trata de eliminar la carne por completo, pero los profesionales sanitarios están viendo lo esencial que es para nosotros comer mucha menos carne y tener dietas más ricas en plantas por el bien de nuestra salud", declaró Vicky Bond, consejera delegada de Madre Brava.

Lo más destacado de cada país

Italia: El apoyo a las advertencias es menor que en otros países. Solo el 72 % de los médicos y dietistas italianos afirmó que el consumo actual de carne constituye un problema de salud pública, en comparación con más del 80 % en otros países. En cambio, el 80 % de los encuestados italianos desea directrices dietéticas nuevas o actualizadas, el mayor apoyo de cualquier país.

El apoyo a las advertencias es menor que en otros países. Solo el 72 % de los médicos y dietistas italianos afirmó que el consumo actual de carne constituye un problema de salud pública, en comparación con más del 80 % en otros países. En cambio, el 80 % de los encuestados italianos desea directrices dietéticas nuevas o actualizadas, el mayor apoyo de cualquier país. Alemania: Solo el 29 % apoya la actualización de las directrices nacionales. Esto podría deberse a que las directrices alemanas se actualizaron por última vez en 2024 y ya hacen hincapié en una dieta principalmente vegetal. El 98 % de los encuestados cree que la carne roja y procesada debería llevar advertencias sanitarias.

Solo el 29 % apoya la actualización de las directrices nacionales. Esto podría deberse a que las directrices alemanas se actualizaron por última vez en 2024 y ya hacen hincapié en una dieta principalmente vegetal. El 98 % de los encuestados cree que la carne roja y procesada debería llevar advertencias sanitarias. Reino Unido: Los profesionales sanitarios del Reino Unido manifestaron los mayores niveles de preocupación y consenso en las preguntas sobre los riesgos para la salud y los costes sanitarios relacionados con el consumo de carne.

Los profesionales sanitarios del Reino Unido manifestaron los mayores niveles de preocupación y consenso en las preguntas sobre los riesgos para la salud y los costes sanitarios relacionados con el consumo de carne. Francia y España: Ambos países coincidieron en gran medida con Reino Unido y Alemania, con un firme respaldo a las advertencias sanitarias y a la eliminación de la carne en los menús por parte de las instituciones públicas.

Nota sobre la metodología: La encuesta, realizada por Marlin Research entre el 31 de julio y el 25 de agosto de 2025, entrevistó a 300 médicos y especialistas, y a 300 dietistas en cinco países. La encuesta se realizó en línea mediante entrevistas web asistidas por ordenador (CAWI). Las opiniones expresadas en este documento no reflejan las de Marlin Research ni las de ninguna entidad relacionada.

