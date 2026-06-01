Abrazando un futuro con cero emisiones: El 6º Día Mundial del Cliente de LiuGong celebrado en Liuzhou

(Información remitida por la empresa firmante)

LIUZHOU, China, 1 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 31 de mayo se celebró en Liuzhou, China, el 6º Día Mundial del Cliente de LiuGong (000528.SZ). Su Zimeng, presidente de la Asociación China de Maquinaria de Construcción, Song Zhiping, presidente de la Asociación China de Empresas Públicas, Zheng Jin, presidente del Grupo LiuGong y de LiuGong Machinery, Luo Guobing, vicepresidente y presidente de LiuGong Machinery, y otros altos directivos de LiuGong, junto con más de 1.200 clientes, socios, expertos del sector y representantes de los medios de comunicación de más de 50 países y regiones, se reunieron para presenciar los últimos logros de LiuGong en materia de sostenibilidad, inteligencia y globalización, y explorar el futuro de la transformación hacia una economía baja en carbono en el sector de la maquinaria de construcción.

Se exhibieron más de 150 máquinas, de las cuales la mitad correspondían a equipos de nueva generación de energía. El evento incluyó diversas actividades, como charlas sobre minería inteligente con cero emisiones de carbono y soluciones de electrificación, demostraciones de maquinaria, pruebas de manejo y visitas a la fábrica. El presidente, Luo Guobing, compartió su estrategia de desarrollo global, y un cliente de Sudáfrica presentó casos de éxito reales, demostrando la capacidad de innovación de LiuGong y sus soluciones integrales para los mercados globales.

Se presentan soluciones mineras con cero emisiones de carbono

Durante el evento, LiuGong lanzó oficialmente su solución de minería inteligente con cero emisiones de carbono, que abarca energía verde, equipos inteligentes, gestión digital y servicios de ciclo de vida. También se exhibieron nuevas máquinas y soluciones mineras mediante demostraciones en directo.

Experiencia práctica

Como una de las actividades más esperadas, el programa de pruebas de LiuGong presentó productos estrella como cargadoras de ruedas eléctricas y camiones mineros autónomos, lo que permitió a los clientes experimentar de primera mano el rendimiento de los equipos y la sinergia de las soluciones integradas de LiuGong.

Entrega de la cargadora de ruedas número 600.000

Mientras LiuGong celebra su 60º aniversario en el sector de las cargadoras de ruedas, la compañía entregó oficialmente su cargadora número 600.000 durante el evento, marcando otro hito importante en su desarrollo. Desde el lanzamiento de la primera cargadora de ruedas de China en 1966, LiuGong ha impulsado continuamente la innovación en el sector y ha expandido su presencia global, contribuyendo a la evolución de la industria china de maquinaria de construcción.

Alianzas más sólidas, éxito compartido

LiuGong también fue sede de la firma de acuerdos de cooperación estratégica, la firma de pedidos para clientes clave y ceremonias de premiación para socios, fortaleciendo aún más la colaboración con clientes y socios en todo el mundo.

Como parte de las actividades de bienvenida, los huéspedes disfrutaron de un crucero nocturno por el río Liujiang y un espectáculo de luces con drones, experimentando el encanto único de Liuzhou y la cultura de LiuGong.

"De cara al futuro, LiuGong seguirá dando prioridad a sus clientes, impulsando la innovación ecológica e inteligente y colaborando estrechamente con socios globales para construir un futuro más eficiente, sostenible y con bajas emisiones de carbono para las industrias de equipos de minería y construcción", declaró Zheng Jin, presidente de LiuGong Group y LiuGong Machinery.

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