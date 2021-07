Los accionistas de Mando aprueban el plan de separación del negocio de conducción autónoma (ADAS)

"La escisión permite a Mando afinar sus conocimientos específicos de negocio y optimizar el funcionamiento de cada uno de sus chasis y negocios autónomos, manteniendo su posición estratégica como proveedor de soluciones de seguridad activa"

SEÚL, Corea del Sur, 21 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Hoy, 20 de julio, los accionistas de Mando han aprobado el plan para escindir su negocio de conducción autónoma y parte del de *Movilidad como una filial de propiedad absoluta. La resolución especial, que fue aprobada con un índice de aprobación del 85,0% del total de las acciones atendidas (66,9%), contó con un gran apoyo de la mayoría de sus accionistas, que votaron a favor de la resolución según las recomendaciones de las principales organizaciones nacionales y mundiales de asesoramiento a inversores. La nueva empresa, "MMS (Mando Mobility Solutions, nombre provisional)", se pondrá en marcha el 1 de septiembre.

Cho Seong-Hyeon, presidente y director representante de Mando, declaró que "Mando se ha dotado de un nuevo motor de conducción gracias a esta escisión", y que "haremos todo lo posible para aportar un valor positivo a nuestros accionistas y a la sociedad acelerando el avance de la tecnología de conducción autónoma".

MMS, la nueva empresa, que será el brazo responsable del negocio de conducción autónoma de Mando, tiene previsto conseguir talentos y tecnología avanzada y, al mismo tiempo, llevar a cabo activamente esfuerzos de marketing global mediante inversiones en el extranjero en Norteamérica, China e India.

Mando, la empresa restante, crecerá como proveedor de tecnologías limpias centrado en soluciones para vehículos eléctricos gracias a su amplia cartera de pedidos, sólida cartera de chasis electrónicos, fuerte estructura financiera y amplia experiencia empresarial.

Gracias a esta aprobación, Mando se dispone a perfeccionar su experiencia empresarial tanto en "Conducción Autónoma (ADAS)" como en "Soluciones EV (Electrificación de su negocio tradicional de chasis)". Mando no sólo puede ahora optimizar su inversión y operación para cada negocio, sino que también, al dividir el negocio autónomo como una estructura subsidiaria de propiedad total, es capaz de mantener su liderazgo como "Proveedor de Soluciones de Seguridad Activa".

* Negocio de movilidad: Robot de patrulla no tripulado, cargador de vehículos eléctricos no tripulados, plataforma online (servidor en la nube), etc.