ACEM clasificado en el puesto 6 del mundo en el Ranking FT EMBA 2020

SHANGHAI, 27 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- El Financial Times (FT) reveló su ranking anual de los 100 mejores programas EMBA del mundo para 2020 el 26 de octubre. Antai College of Economics and Management (ACEM) de Shanghai Jiao Tong University (SJTU) ha reevaluado su mejor posición desde su debut en la lista, ocupando el sexto lugar de todo el mundo. Este año, ACEM lidera el ranking en el criterio de aumento salarial y logra una puntuación de 9,44 sobre 10 en términos de satisfacción general de los graduados.

https://mma.prnewswire.com/media/1320718/20201027101709.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1320718/20201027101709.jpg]

Basado en el acuerdo de disciplina de pleno derecho de SJTU y su papel de liderazgo en el desarrollo futuro, el programa EMBA de ACEM ha adoptado cambios, se ha esforzado por la innovación y se ha alineado con las prácticas globales de la industria y la gestión y las teorías avanzadas de gestión en todo el mundo desde su nacimiento en 2002. Después de años de pulido, el programa EMBA ha dado a conocer su nuevo sistema curricular 6.0, que consta de cuatro módulos: módulo central, módulo especializado, módulo destacado y módulo internacional, ofreciendo orientaciones especializadas de gestión integrada, fintech, tecnología inteligente, innovación y emprendimiento, y negocios internacionales. El programa EMBA cuenta con ocho aulas globales en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Suiza, Suecia, Japón, Israel y Singapur. A través de la realización de investigaciones en más de 30 ecosistemas industriales, el programa EMBA ha formado su propio ecosistema de investigación, lo que significa que la idea de la investigación de la industria se introduce formalmente en el sistema curricular de los programas de grado. El programa EMBA promoverá a líderes e innovadores de la industria para mejorar la dimensión ideológica, reconstruir el mapa del conocimiento y potenciar la práctica empresarial.

CONTACTO: CONTACTO: Lu Sun, lysun@sjtu.edu.cn, +8621-62933933