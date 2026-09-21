(Información remitida por la empresa firmante)

-ACROBiosystems refuerza su presencia en Francia con una sede dedicada en The HIVE Innovation Center, integrándose en el ecosistema del Campus Grand Parc

ZÚRICH, 21 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Kadans Science Partner se complace en dar la bienvenida a ACROBiosystems a The HIVE Innovation Center, su edificio de laboratorios y oficinas dedicado a las ciencias de la vida, situado en el Campus Grand Parc de Villejuif.

Una empresa de biotecnología de alcance mundial dedicada a ser un pilar fundamental de las industrias biofarmacéutica y de atención sanitaria a nivel global.

ACROBiosystems se fundó en 2010 con un objetivo claro: convertirse en un socio indispensable para la industria biofarmacéutica mundial. Actualmente, la empresa cuenta con una plantilla de cerca de 1.000 empleados distribuidos en oficinas, centros de I+D e instalaciones de producción en Europa, Norteamérica y Asia, y presta servicios a miles de clientes en todo el mundo, incluidas empresas farmacéuticas y biotecnológicas líderes, organizaciones CRO/CDMO e instituciones académicas. Su cartera abarca todo el ciclo de desarrollo de fármacos —desde proteínas recombinantes, anticuerpos y kits de ensayo hasta servicios científicos y personalizados con certificación GMP— y se organiza en torno a marcas especializadas como Resilient Supply, CytoPak, SAFENSURE, FLAG, Star Staining, Aneuro, ComboX, GENPower y muchas otras, con un enfoque particular en la oncología, la terapia celular y génica, las inmunoterapias y sus aplicaciones clínicas. ACROBiosystems aplica un estricto sistema de control de calidad a sus productos, los cuales se utilizan en la investigación y el desarrollo biofarmacéuticos, la producción y la aplicación clínica. Esto abarca desde el descubrimiento y la validación dirigidos, el cribado y la optimización de fármacos candidatos, el desarrollo CMC y la producción piloto, hasta la investigación preclínica, los ensayos clínicos, la producción comercial y la aplicación clínica de diagnósticos complementarios.

Alcance global, arraigo local: un acercamiento al ecosistema de oncología del Campus Grand Parc

La llegada de ACROBiosystems a The HIVE se materializa en un espacio de oficinas exclusivo dentro del Centro de Innovación; se trata de una medida estratégica destinada a establecer una presencia local y fomentar vínculos con la comunidad del Campus Grand Parc. Este ecosistema —que alberga empresas de biotecnología, hospitales, institutos de investigación traslacional y socios clínicos— ofrece el entorno ideal para que la empresa aproveche su alcance global y colabore directamente con los equipos que desarrollan la próxima generación de terapias contra el cáncer. Como miembro del Paris-Saclay Cancer Cluster (PSCC) desde 2025, ACROBiosystems ya ha comenzado a tejer redes dentro de la comunidad de ciencias de la vida de la región, una presencia que su nueva sede en The HIVE busca consolidar aún más.

Un centro diseñado para la colaboración y la proximidad

The HIVE Innovation Center reúne a empresas de ciencias de la vida de todos los tamaños bajo un mismo techo, creando las condiciones para el tipo de interacciones cotidianas que las asociaciones formales por sí solas no pueden generar. Para ACROBiosystems, cuya propuesta de valor se basa en ser un socio confiable desde el descubrimiento hasta la clínica, esta proximidad a una comunidad científica activa es precisamente lo que hace de The HIVE una base adecuada para sus operaciones en Francia.

Mike Chen, presidente, fundador y consejero delegado de ACROBiosystems, declaró: "Francia —y la región de Paris-Saclay en particular— se sitúa en la confluencia de la investigación científica de primer nivel, la excelencia clínica y una comunidad biotecnológica en rápida maduración. Reforzar nuestra presencia en The HIVE nos coloca exactamente donde viven y trabajan nuestros socios. Nuestro papel es ser el pilar de confianza que respalda su labor científica, aportando calidad fiable, innovación integrada y un servicio atento desde la fase de descubrimiento hasta la aplicación clínica. No estamos aquí simplemente para abrir una oficina, sino para integrarnos en este ecosistema, escuchar, colaborar y crecer junto a los equipos que trabajan para desarrollar las terapias del mañana en ámbitos como la oncología, la inmuno-oncología, las terapias avanzadas y otros campos".

"Nos enorgullece que ACROBiosystems haya elegido Campus Grand Parc y The HIVE para reforzar sus operaciones en Francia. Es una clara señal del creciente atractivo global del ecosistema", declaró Sandrine Lo, gestora de inversiones y activos de Kadans Science Partner.

Acerca de ACROBiosystems

ACROBiosystems Group, fundada en 2010 y cotizada en bolsa desde 2021, es una empresa de biotecnología que aspira a convertirse en un pilar fundamental de las industrias biofarmacéutica y sanitaria a nivel mundial mediante el suministro de productos y modelos de negocio innovadores. La compañía está integrada por diversas filiales, tales como ACROBiosystems, bioSeedin, Condense Capital y ACRODiagnostics. A través del desarrollo continuo de nuevas tecnologías y productos, ACROBiosystems Group genera valor para la industria farmacéutica mundial y potencia activamente a sus socios. La empresa se dedica a acelerar el proceso de desarrollo de fármacos, incluyendo terapias dirigidas, fármacos inmunoterapéuticos y sus aplicaciones clínicas, y contribuye a la salud global.

Acerca de Kadans Science Partner

Kadans Science Partner es el líder europeo en la inversión para el desarrollo de ecosistemas y activos inmobiliarios, con un enfoque específico en sectores intensivos en conocimiento. Nos esforzamos por conectar a las personas para abordar los desafíos globales; por ello, invertimos en activos especializados, los desarrollamos y los gestionamos para apoyar a los clústeres científicos. Contamos con una red europea de clientes, organizaciones colaboradoras y mentes innovadoras, activas en ámbitos como las ciencias de la vida y la salud, la agricultura y la alimentación, la química y la energía, y los sistemas y materiales de alta tecnología, todos ellos decididos a encontrar soluciones a los desafíos globales actuales.Nuestra red, presente ya en más de 30 clústeres científicos, sigue creciendo a medida que creamos nuevas sedes y apoyamos a más clústeres en toda Europa.

Acerca de Paris‑Saclay Cancer Cluster (PSCC)El Paris Saclay Cancer Cluster —un bioclúster de escala europea y con ambición internacional— acelera el ritmo de la innovación en oncología, haciéndola más predictiva, precisa y eficaz. El clúster facilita el intercambio dentro de la comunidad de investigación oncológica y ofrece a investigadores europeos prometedores acceso a conocimientos especializados, herramientas y servicios, tales como mentoría, datos, acceso a laboratorios y financiación.

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