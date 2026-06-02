Activate amplía su presencia en los Países Nórdicos con su primera ubicación en Dinamarca

(Información remitida por la empresa firmante)

WINNIPEG, MB, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Activate se expande en Europa con la apertura hoy de su primera sede en Dinamarca, en Copenhague. Este local representa la cuarta ubicación de Activate en la región nórdica y consolida su colaboración con Realinvest, una destacada empresa escandinava de bienes inmuebles e inversiones.

"Creamos Activate para unir a las personas a través de juegos en vivo donde la habilidad, la inteligencia y el trabajo en equipo son clave para el éxito", afirmó Adam Schmidt, cofundador y consejero delegado de Activate Games. "La expansión a Dinamarca permite que Activate llegue a más jugadores nórdicos, mientras continuamos fortaleciendo la comunidad Activate en toda Europa. Estamos ansiosos por que los jugadores de Copenhague disfruten de Activate".

La región nórdica se ha convertido rápidamente en uno de los mercados internacionales de mayor crecimiento para Activate. Ubicado en el centro comercial Fields, el espacio de Copenhague cuenta con nueve salas de juego inmersivas con más de 800 desafíos interactivos. La apertura en Copenhague se suma a los lanzamientos previos de la alianza con Realinvest en Finlandia, Noruega y Suecia.

"Estamos sumamente satisfechos con la acogida que hemos tenido en los países nórdicos", declaró Hvard Olstad, consejero delegado de Activate Games Scandinavia. "Hasta ahora, todas las inauguraciones han agotado las entradas y los comentarios de nuestros visitantes han sido simplemente increíbles".

Fundada en Winnipeg, Canadá, en 2019, Activate ha redefinido el entretenimiento al fusionar la actividad física con juegos inmersivos. Activate utiliza tecnología portátil para registrar el progreso de cada jugador, permitiéndoles subir de nivel, desbloquear logros, obtener recompensas y competir a nivel mundial.

Actualmente, Activate cuenta con más de 75 centros en todo el mundo y tiene previsto abrir 30 más en 2026. Esto incluye la continua expansión en los Países Nórdicos con Realinvest, con nuevas sedes planificadas en Estocolmo (Suecia) y Bergen (Noruega).

Para reservar una visita u obtener más información, visite playactivate.dk (Dinamarca) o sigue a @activategames en Instagram y TikTok.

ACERCA DE ACTIVATE

Los juegos te esperan. Detrás de cada puerta, necesitarás tus reflejos, tu ingenio y a tus amigos para superarlos. Juega contra la sala o contra tus amigos: es fácil jugar, pero difícil ganar. Bienvenido a Activate. Con sede en Winnipeg, Canadá, Activate es la experiencia de entretenimiento de más rápido crecimiento en Norteamérica, con más de 75 ubicaciones en Canadá, Estados Unidos, Francia, Finlandia, Malasia, México, Noruega, Suecia, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos.

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