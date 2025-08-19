Actúa por la humanidad, actúa por la educación

(Información remitida por la empresa firmante)

En el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, Education Cannot Wait hace un llamamiento para reforzar la solidaridad mundial con el fin de empoderar a las comunidades locales para que puedan ofrecer una educación de calidad que construya y sustente la vida de todos

NUEVA YORK, 19 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- El mundo está pendiente. Al celebrar el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria de este año, Education Cannot Wait ( ECW ) hace un llamamiento a los líderes mundiales para que refuercen nuestras inversiones en los profesores, los trabajadores humanitarios de primera línea, las comunidades y otros socios locales que trabajan sin descanso para proporcionar una educación de calidad que forme para la vida a las niñas y los niños atrapados en las crisis humanitarias más devastadoras del mundo.

Los ataques contra la educación y los trabajadores educativos continúan con impunidad. Según la GCPEA , entre 2020 y 2023 se registraron más de 11.000 ataques contra la educación. En total, más de 19.000 estudiantes y educadores resultaron heridos. Según el Informe sobre la Seguridad de los Trabajadores Humanitarios , los diez contextos más peligrosos del mundo para los trabajadores humanitarios (por orden de gravedad) son Gaza, Sudán, Sudán del Sur, Nigeria, Líbano, Ucrania, Etiopía, Somalia, Siria y la República Democrática del Congo.

Es precisamente aquí donde las inversiones de ECW están proporcionando una educación de calidad a niñas y niños que han visto cómo sus aldeas eran reducidas a cenizas, cómo mataban a sus seres queridos y cómo sus esperanzas de futuro se desvanecían debido a los retos agravados por los conflictos armados, los desplazamientos forzados, el cambio climático y otras emergencias.

Esta educación vital garantiza que la supervivencia de las niñas y los niños afectados por las crisis sea significativa, digna y transformadora. ECW y nuestros socios estratégicos estamos ayudando a mantener viva la esperanza de estos niños mediante la creación de una nueva visión que garantice que el apoyo a la educación integral llegue a los niños más vulnerables del mundo con rapidez, impacto y sostenibilidad en los contextos más difíciles.

Comienza por potenciar la acción local para cumplir la promesa de la educación para todos, tal y como se describe en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los acuerdos del Gran Pacto. Debemos proporcionar a los profesores, los trabajadores humanitarios y las comunidades a las que sirven los recursos, las herramientas, la tecnología, las políticas y las plataformas que necesitan para crear entornos de aprendizaje seguros y protectores, mejorar la calidad del aprendizaje básico y crear sistemas educativos financiados de forma sostenible y diseñados para el siglo XXI.

Los ejemplos abundan. En Gaza, ECW financia el Programa de Mejor Aprendizaje del Consejo Noruego para los Refugiados, que proporciona a niñas como Masa espacios de aprendizaje temporales y el apoyo psicosocial y de salud mental que necesitan para recuperarse y prosperar ante un conflicto brutal.

En Sudán del Sur , Light of the World, Save the Children, el Consejo Noruego para los Refugiados y Finn Church Aid están formando a los docentes de primera línea en educación inclusiva para proporcionar a los niños con discapacidad un acceso continuo a una educación de calidad.

En Bangladesh, niñas como Sofaida por fin pueden desarrollar habilidades para la vida y aprender a leer y escribir gracias a un programa financiado por ECW e impartido por el International Rescue Committee, Plan International, Save the Children, la UNESCO, ACNUR, UNICEF y socios locales.

Nuestra inversión en educación hoy es una inversión para poner fin a la guerra, a la incertidumbre y a la impunidad. Es una inversión en la acción local y el empoderamiento local. Es una inversión en los estudiantes, los profesores y las comunidades que nos llevará a un futuro más pacífico y próspero.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2753073... Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1656121...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/actua-por-la-humanidad-actua-por-la-educacion-302533588.html