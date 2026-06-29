Actualización sobre la oferta pública de adquisición voluntaria de OCI por parte de NNS

(Información remitida por la empresa firmante)

Este es un comunicado de prensa de NNS Holding (Cyprus) Limited (" NNS" o el "Oferente"). Este comunicado de prensa se emite de conformidad con las disposiciones de la Sección 7, párrafo 1 sub a del Decreto holandés sobre ofertas públicas de adquisición (Besluit openbare biedingen Wft) (el "Decreto") en relación con la oferta pública voluntaria (la "Oferta") por parte de NNS para todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación en el capital de OCI Global N.V. ("OCI" o la "Compañía"). Este comunicado de prensa no constituye una oferta, ni ninguna solicitud de oferta, para comprar o suscribir valores en OCI. Cualquier oferta se realizará únicamente mediante un memorando de oferta (el "Memorando de Oferta") aprobado por la Autoridad Holandesa para los Mercados Financieros (Autoriteit Financiële Markten, la "AFM"). Este comunicado de prensa no está destinado a su divulgación, publicación o distribución, total o parcial, directa o indirectamente, en ninguna jurisdicción en la que dicha divulgación, publicación o distribución sea ilegal.

LIMASSOL, Chipre, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, NNS anuncia que ha presentado un borrador de Memorando de Oferta a la AFM en relación con su intención de lanzar una oferta pública voluntaria en efectivo por todas las acciones emitidas y en circulación del capital de OCI (cada una de ellas una "Acción") a un precio de oferta de 4,10 EUR (con dividendo incluido) por acción. NNS se compromete a llevar a cabo la Oferta lo antes posible.

Financiación de la Oferta

NNS dispone de fondos suficientes para financiar la Oferta mediante sus recursos de efectivo. Con estos recursos, NNS podrá financiar la Oferta y el pago de las comisiones y gastos relacionados con la misma.

Condiciones de la Oferta

La obligación de NNS de declarar la Oferta incondicional (het bod gestand doen) estará sujeta a un número limitado de condiciones habituales de oferta, que incluyen: (i) la obtención de las autorizaciones de competencia necesarias; (ii) la ausencia de notificación de AFM en virtud del artículo 5:80 Wft que impida a las empresas de inversión cooperar en la liquidación; (iii) la ausencia de una orden o medida gubernamental que prohíba la finalización de la Oferta; y (iv) la ausencia de suspensión o cese permanente de la negociación de las Acciones en Euronext Amsterdam.

La Oferta no está sujeta a un umbral mínimo de aceptación. Por consiguiente, el Oferente aceptará todas las Acciones válidamente ofrecidas, independientemente del número de Acciones ofrecidas, siempre que se cumplan o se renuncien a las condiciones de la oferta.

Compromisos de no oferta

El Oferente ha suscrito compromisos irrevocables de no oferta pública de adquisición (los "Compromisos de No Oferta") con ciertos miembros de la familia Sawiris que poseen Acciones en la Compañía (cada uno de ellos un "Accionista No Ofertante"), quienes en conjunto poseen 19.167.618 Acciones, que representan aproximadamente el 9,07% del capital social emitido de OCI.

En virtud de los Compromisos de No Oferta, cada Accionista No Ofertante se ha comprometido irrevocablemente con NNS a no ofrecer ni entregar ninguna de sus Acciones en el marco de la Oferta, incluidas las Acciones adquiridas entre la fecha del Compromiso de No Oferta correspondiente y la finalización del Periodo de la Oferta.

Acerca de NNS Holding (Cyprus) Limited

NNS, parte del Grupo NNS de propiedad privada fundado en 2008 por Nassef Sawiris, es una sociedad de responsabilidad limitada constituida conforme a las leyes de Chipre, con domicilio social en Limassol, Chipre. NNS gestiona e invierte el capital de la familia a través de una plataforma diversificada de múltiples activos que abarca acciones públicas y privadas, crédito y bienes inmuebles, al mismo tiempo que se asocia con inversores externos en empresas conjuntas. NNS es el mayor accionista de OCI.

Todos los comunicados de prensa y otros documentos relacionados con la Oferta se publican en el sitio web de NNS (https://www.nnsholding.com/).

Restricciones generales

La información contenida en este comunicado de prensa no pretende ser exhaustiva. Este comunicado tiene fines meramente informativos y no constituye una oferta ni una invitación para adquirir o enajenar valores, ni asesoramiento de inversión, ni un incentivo para realizar actividades de inversión. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o emisión, ni una solicitud de oferta para comprar o adquirir valores de OCI en ninguna jurisdicción. La distribución de este comunicado de prensa puede estar restringida por ley o reglamento en algunos países. Por consiguiente, quienes tengan acceso a este comunicado de prensa deberán informarse sobre dichas restricciones y cumplirlas. En la máxima medida permitida por la ley aplicable, NNS declina toda responsabilidad por el incumplimiento de dichas restricciones por parte de cualquier persona. El incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de las leyes de valores de la jurisdicción correspondiente. Ni NNS ni ninguno de sus asesores asumen responsabilidad alguna por el incumplimiento de dichas restricciones. Cualquier accionista que tenga dudas sobre su posición deberá consultar sin demora con un asesor profesional competente.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones en este comunicado de prensa pueden considerarse "declaraciones prospectivas". Las declaraciones prospectivas incluyen aquellas precedidas, seguidas o que incluyen las palabras "anticipar", "esperar", "creer", "podría", "continuar", "en curso", "estimar", "pretender", "puede", "planificar", "potencial", "proyectar", "debería", "objetivo", "hará", "haría" y palabras similares. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Si bien NNS cree que las suposiciones en las que se basan sus declaraciones prospectivas son razonables, no puede garantizar que estas declaraciones prospectivas resulten ser correctas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de la experiencia histórica o de los resultados futuros expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Los riesgos e incertidumbres potenciales incluyen, entre otros, (i) riesgos relacionados con la finalización de la Oferta y la transacción en el plazo previsto o en absoluto; (ii) riesgos relacionados con la obtención de aprobaciones regulatorias sin retrasos o condiciones inesperadas y la posibilidad de acciones regulatorias; (iii) riesgos relacionados con costes significativos relacionados con la transacción; (iv) el rendimiento financiero y operativo esperado y las oportunidades futuras después de la finalización de la transacción; (v) la interrupción de la transacción que dificulta el mantenimiento de las relaciones comerciales y operativas; (vi) los riesgos relacionados con posibles litigios que surjan como resultado de la transacción; y (vii) los riesgos e incertidumbres analizados en los comunicados de prensa y presentaciones públicas de NNS.

Ni NNS ni ninguno de sus asesores asumen responsabilidad alguna por la información financiera contenida en este comunicado de prensa relativa al negocio, los resultados de las operaciones o la situación financiera. NNS declina expresamente cualquier obligación o compromiso de difundir actualizaciones o revisiones de las declaraciones prospectivas aquí contenidas para reflejar cualquier cambio en las expectativas al respecto o cualquier cambio en los eventos, condiciones o circunstancias en los que se basa dicha declaración, salvo que la ley lo exija.

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Contacto para medios: Bjorn SchuurmansEmail: enquiries@nns.com.cy

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