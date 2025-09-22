Actuando ahora por un mundo en paz, para garantizar la educación para todos

(Información remitida por la empresa firmante)

Conmemoramos el Día Internacional de la Paz con Education Cannot Wait

NUEVA YORK, 22 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- La educación es la base de un mundo más pacífico y unido. Gracias al poder transformador de la educación —especialmente para los 234 millones de niñas y niños que viven en primera línea de conflictos, desplazamientos forzados y otras crisis prolongadas—, podemos construir un mundo basado en los derechos humanos, la dignidad humana y el amplio potencial del espíritu humano.

Ningún niño sueña con la guerra. Ningún niño desea ser obligado a abandonar su hogar. Ningún niño pide una catástrofe. Ningún niño quiere ver su futuro destruido.

Los niños sueñan con la paz. Sueñan con la igualdad. Sueñan con un mundo mejor.

Al conmemorar el Día Internacional de la Paz de este año, instando a las personas de todo el mundo a actuar ahora por un mundo en paz, debemos aferrarnos a la humanidad optimista y despreocupada de los niños.

Para cultivar el talento juvenil y proteger a los niños de todo el mundo, debemos invertir en su educación. Estas inversiones comienzan con la educación infantil y continúan hasta la secundaria, la universidad y la formación continua.

En un plano muy humano, la educación para todos fomenta la tolerancia, la empatía y el pensamiento crítico, construyendo una cultura de colaboración y cohesión social en todo el mundo.

La educación también ha demostrado reducir la violencia al crear nuevas oportunidades económicas y promover una mayor estabilidad. Según la Red Interinstitucional para la Educación en Emergencias:

"Una investigación que compara datos sobre igualdad educativa y conflictos violentos de casi 100 países a lo largo de 50 años reveló una evidencia sólida de que la probabilidad de conflicto violento se duplica en países con altos niveles de desigualdad intergrupal en educación, tras controlar factores de riesgo de conflicto conocidos, como la riqueza, el régimen político y la geografía. La investigación también sugiere que una mayor igualdad educativa entre estudiantes hombres y mujeres reduce la probabilidad de conflicto violento hasta en un 37 %".

El gasto militar mundial ha alcanzado un récord de 2,7 billones de dólares estadounidenses, según las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, el coste de la deserción escolar y la falta de educación es más del triple, rondando los 10 billones de dólares estadounidenses al año, según la UNESCO.

Imagine un mundo donde gastáramos tanto en libros como en bombas. Imagine un mundo donde cada niño, sin importar quién sea ni dónde se encuentre, pueda asistir a la escuela en entornos de aprendizaje seguros y de calidad y alcanzar su máximo potencial. Imagine un mundo sin guerras, sin odio, sin intolerancia.

Ese mundo es posible si empieza con educación para todos.

