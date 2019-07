Affidea se asocia con ScreenPoint Medical para aumentar la precisión de la diagnosis en la mamografía de control con el

Publicado 11/07/2019 9:00:43 CET

ÁMSTERDAM, 11 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Affidea y ScreenPoint Medical anunciaron una asociación estratégica para actualizar y aumentar el rendimiento clínico de la mamografía de control así como mejorar el cribado del cáncer de mama e impulsar la detección precoz del mismo. Esta asociación aumentará la huella creciente de Affidea en el mercado de la imagen de mama de Europa, proporcionando una oportunidad única para que ScreenPoint Medical implemente la solución innovadora IA, Transpara(TM), en otros tres países Europeos - Grecia, Hungría y España.

Transpara(TM) es una solución de IA para el cribado del cáncer de mama que utiliza algoritmos de aprendizaje profundos para detectar automáticamente lesiones sospechosas de cáncer de mama en mamogramas 2D y 3D. El software categoriza los mamogramas en una escala de 10 puntos indicando el riesgo del cáncer. Transpara(TM) Score se puede usar para exámenes de triaje y para priorizar aquellos pacientes que requieran estudio más profundo. CAD marca las calcificaciones, lesiones de partes blandas y proporciona soporte interactivo en la toma de decisiones al radiólogo que interpreta las imágenes, para conseguir una mayor precisión diagnóstica. Los estudios han demostrado que Transpara(TM) mejora el rendimiento de los radiólogos([1]), tanto como segunda opinión como aumentando la confianza y la precisión diagnóstica([2]).

Giuseppe Recchi, consejero delegado de Affidea, afirmó: "Se trata de nuestro Segundo proyecto innovador de IA integrado por medio de nuestra red europea con el fin de ampliar la medicina de precisión e impulsar un diagnóstico en patología mamaria más preciso y personalizado gracias a las soluciones de IA avanzadas. De esta forma, nuestros médicos pueden beneficiarse de las herramientas IA, que les permiten impulsar la confianza en el diagnóstico y al final salvar más vidas. Estamos deseando implementar esta IA en beneficio de las mujeres de Europa y trabajar con nuestros socios de cara al desarrollo de las mejores soluciones clínicas para pacientes y doctores".

El profesor Nico Karssemeijer, consejero delegado de ScreenPoint Medical, añadió: "Estamos muy ilusionados con esta asociación estratégica, en la que ScreenPoint tendrá una oportunidad única de trabajar con el mayor proveedor de imágenes de diagnóstico avanzado en Europa acerca de la implementación de la IA en las prácticas de imágenes de mama. Con Affidea, compartimos la visión de que las soluciones IA innovadoras son necesarias para ayudar a los radiólogos y hacer frente al aumento de la demanda en calidad y eficacia ya que los procedimientos de diagnosis por imagen son cada vez más complejos. Estamos orgullosos de que Transpara(TM) esté entre las primeras aplicaciones de IA en implementarse a través de Affidea, así como de esta colaboración".

El profesor Rowland Illing, vicepresidente senior, responsable médico y de estrategia digital de Affidea, explicó: "Estamos ampliando los límites de la precisión diagnóstica, consiguiento un tratamiento más personalizado y finalmente mejorando los resultados clínicos así como la experiencia del paciente. La nueva solución de IA, Transpara(TM), proporcionará a nuestros médicos un soporte automatizado en la toma de decisiones clínicas, con mejora del rendimiento de la lectura mamográfica y una diferenciacion rápida entre tejido sano y tumor, aumentando la precisión diagnóstica".

Transpara(TM) cuenta con la aprobación de la FDA y la Marca CE para su uso en mamografía digital y tomosíntesis de mama digital.

Datos sobre el cáncer de mama:

-- El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en mujeres, con una incidencia estimada de 560.000 casos en Europa en 2018.([3]) -- 1 de cada 8 mujeres en la UE-28 desarrollará cáncer de mama.([4]) -- En 2018, la Organización Mundial de la Salud estimó que 627.000 mujeres de todo el mundo([3]), de las cuales 150.000([4]) solo en Europa, murieron por cáncer de mama.

(1) "Stand-alone artificial intelligence for breast cancer detection in mammography: Comparison with 101 radiologists", Rodriguez-Ruiz et al, JNCI: Journal of the National Cancer Institute, djy222, https://doi.org/10.1093/jnci/djy222 [https://doi.org/10.1093/jnci/djy222], 11 Jul. (2) - "Detection of Breast Cancer with Mammography: Effect of an Artificial Intelligence Support System" Rodríguez-Ruiz et al, Radiology 290:2, 305-314, 2019.

(3) Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer: https://gco.iarc.fr/today [https://gco.iarc.fr/today].

(4) Curado MP et al. Cancer Incidence in Five Continents, Vol. IX, IARC Scientific Publications No. 160. IARCPress: Lyon: 2007.

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/942742/Affidea_Group_Logo.j... [https://mma.prnewswire.com/media/942742/Affidea_Group_Logo.j...]

CONTACTO: CONTACTO: Oana Dumitroiu, responsable de marca y comunicaciónpara Affidea Group, oana.dumitroiu@affidea.com, +40-738-674-320

Sitio Web: https://affidea.com/